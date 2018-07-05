В жизни бомж, после смерти бомж: в Николаеве пять часов не могут убрать тело бездомного с улицы

В самом центре Николаева, на улице Адмиральской утром 5 июля в домах обнаружили труп мужчины.

Несмотря на то, что на место практически сразу прибыли медики и полицейские, заниматься вывозом трупа никто не стал, сообщают "Новости N".

Местные жители рассказали, что тело лежало посреди дороги с семи часов утра. Его никто не трогал - думали, что человек пьян, и просто спит, тем более, по внешнему виду погибший похож на бездомного. Медики "Скорой", которая прибыла на место происшествия, смогли только констатировать смерть, но забирать тело категорически отказались.

Отмечается, что по состоянию на 12.30 мертвый мужчина по-прежнему лежит посреди улицы.

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Ранее в Николаеве сотрудники коммунального предприятия во время уборки несанкционированной свалки неподалеку от Терновского кладбища обнаружили в куче старого мусора человеческие останки.