Ивана Купала-2018 в Украине: куда пойти

6 июля 2018, 10:32

Также эти выходные порадуют киевлян и гостей города насыщенной программой музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Куда пойти на Ивана Купала в Киеве.

Ивана Купала-2018 отмечается в ночь с 6 июля на 7 июля. В этом году прыгать через костры и искать цветок папоротника все желающие смогут в ночь с пятницы на субботу.

Вторым не менее интересным мероприятием предстоящих выходных является музыкальный фестиваль Atlas Weekend.

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Праздник Ивана Купала-2018: куда пойти

Наиболее масштабные гуляния намечены на территории Национального музея архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово в Голосеевском районе Киева: в этом году там пройдет фестиваль "Ночь на Ивана Купала", пишет УНИАН.

В программе:

  • театрализованное обрядовое купальское действо,
  • народные гуляния,
  • выступления украинских артистов и еще много интересного.

Цена: вход в Пирогово для взрослых – 50 грн, для детей старше семи лет – в 30 грн.

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В развлекательном парке "Киевская Русь" начнутся вечером 6 июля и продлятся до 8 июля.

В программе:

  • непосредственно в Ночь на Ивана Купала – увлекательный квест по поиску папоротника, театрализованная программа, включая обряд с купальским венком,
  • средневековые мастер-классы,
  • катание на лошадях и конно-трюковые шоу,
  • фуд-корд с национальными украинскими блюдами,
  • отдых на пляже Лесного озера.

Все желающие смогут заночевать на территории парка.

Цена: вход – для взрослых 200 грн, для пенсионеров 100 грн, для школьников 50 грн.

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Кроме того, праздничные программы к празднику Ивана Купала-2018 подготовили и другие столичные парки – "Мамаева слобода", "Феофания", Sky Family Park и др.

Также 6 июля в Киеве запланирована экскурсия "Вечер накануне Ивана Купала", которую проведет главная украинская "ведьма", писательница Лада Лузина. Начало мероприятия – 19:31 от памятника князю Владимиру на Владимирской горке.

Цена – 150 грн. Всем желающим принять участие нужно зарегистрироваться заранее.

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7 июля в столичном Caribbean Club состоится этно-вечеринка "В ночь на Купала". Тематическую программу представят украинская фольклорная певица Оксана Стебельская и ее музыкальный проект "Українські Барви". Вход только в вышиванках!

В программе:

  • концерт,
  • танцевальные мастер-классы,
  • конкурсы,
  • коллективное пение,
  • традиционные купальские обряды,
  • плетение венков, а также демонстрация дизайнерских венков,
  • конкурс вышиванок и модный показ коллекции этнической одежды.

Цена: 150-400 грн. Начало в 18:00.

Ивана Купала-2018 во Львове: куда пойти

Во Львове праздник отметят на территории парка Знесенье

Ивана Купала-2018 в Харькове: куда пойти

На территории Литературно-мемориального музея Г. Сковороды в селе Сковородиновка намечен фестиваль песенно-обрядового фольклора "Мистерии Купала".

Ивана Купала-2018 на Закарпатье: куда пойти

В Закарпатской области состоится KUPALA Fest в селе Турья-Пасека.

Ивана Купала-2018 в Полтаве: куда пойти

В Полтавской области планируется фольклорный праздник "Купальские игры на родине Гоголя" на территории музея-заповедника М. В. Гоголя.

Ивана Купала-2018 в Николаеве: куда пойти

Здесь праздник Ночь на Ивана Купала состоится в селе Мешково-Погорелово в 10 км от Николаева.

AtlasWeekend 2018: программа на 7-8 июля

7 июля

На главной сцене за день до окончания фестиваля выступят Epolets, Бумбокс, а также хедлйнеры Atlas Weekend британский культовый дуэт The Chemical Brothers. Кроме того, на западной сцене споют Артем Пивоваров и Луна. На восточной сцене выступит российский исполнитель "Нейромонах Феофан", который обещает привезти в украинскую столицу исконно русские гулянья.

Atlas Weekend фестиваль, расписание
 
На главной сцене выступит дуэт The Chemical Brothers.
 

Main Stage

  • 18:30 - 19:20 Epolets
  • 20:00 - 21:00 Бумбокс
  • 22:00 - 23:30 The Chemical Brothers

West Stage

  • 18:30 - 19:30 Brunettes Shoot Blondes
  • 20:10 - 21:10 Артем Пивоваров
  • 22:00 - 23:10 Луна

East Stage

  • 15:50-16:20 Дай Дорогу
  • 16:50-17:20 Vagabond
  • 17:50-18:20 OSNOVA
  • 18:50-19:30 Нейромонах Феофан
  • 20:10 - 21:10 Пошлая Молли
  • 21:55 - 23:10 O.Torvald

North Stage

  • 17:30 - 18:20 Yanix
  • 18:50 - 19:40 Ярмак
  • 22:00- 23:20 ATL

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Night Stage

  • 23:00 - 00:00 Warm Up 
  • 00:00 - 00:45 Sho 
  • 00:45 - 01:30 Shevchuk 
  • 01:30 - 03:00 Carnage 
  • 03:00 - 04:00 Kemper 
  • 04:00 - 05:00 Costa 
  • 05:00 - 06:00 Timkov 

GALAXY Night Stage

  • IV Mickey & Kiddmisha [NONESIDE] 23:00 - 01:00
  • 01:00 - 02:00 Votuma [APLAY]  
  • 02:00 - 03:00 8Kays [APLAY]  
  • 03:00 - 04:00 Taax [APLAY]  
  • 04:00 - 05:00 Delta X  
  • 05:00 - 06:00 Lostlojic [NONESIDE]  

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8 июля

В последний день фестиваля выступит самый долгожданный хедлайнер – легендарные идолы британского рока группа Placebo.  Также на главной сцене споют украинцы Антитела. К восточной сцене стоит подойти ради британцев Enter Shikari, а к северной – чтобы послушать скандального российского репера Face.

Atlas Weekend фестиваль, расписание

Финальным хедлайнером станет группа Placebо.

Main Stage

  • 17:15 - 17:50 Fontaliza
  • 18:30 - 19:20 Bahroma
  • 20:00 - 21:00 Антитiла
  • 22:00 - 23:30 Placebo

West Stage

  • 15:50-16:20 Nizkiz
  • 16:50-17:20 Сансара
  • 18:00-18:40 Соня Сотник
  • 19:10-19:50 Сергей Кузин
  • 20:30 - 21:30 Один в каное
  • 22:05- 23:30 Infected Mushroom

East Stage

  • 15:50-16:20 Niamph
  • 16:50-17:20 Нервы
  • 17:50 -18:30 Wildways
  • 19:00 - 19:50 Louna
  • 20:30 - 21:30 Lacuna Coil

North Stage

  • 16:30 - 17:00 MamaRika
  • 17:50 - 18:30 Vnuk
  • 18:40 - 19:30 Курган и Агрегат
  • 19:40 - 20:30 GIGA1
  • 20:50 - 21:50 Face
  • 22:10 - 23:30 ЛСП 

Отметим, что на фестивале можно будет послушать музыку до утра – с 12 ночи до 6 утра на ночной сцене будут выступать диджеи с сетами.

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