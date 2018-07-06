Ивана Купала-2018 в Украине: куда пойти

Ивана Купала-2018 отмечается в ночь с 6 июля на 7 июля. В этом году прыгать через костры и искать цветок папоротника все желающие смогут в ночь с пятницы на субботу.

Вторым не менее интересным мероприятием предстоящих выходных является музыкальный фестиваль Atlas Weekend.

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Праздник Ивана Купала-2018: куда пойти

Наиболее масштабные гуляния намечены на территории Национального музея архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово в Голосеевском районе Киева: в этом году там пройдет фестиваль "Ночь на Ивана Купала", пишет УНИАН.

В программе:

театрализованное обрядовое купальское действо,

народные гуляния,

выступления украинских артистов и еще много интересного.

Цена: вход в Пирогово для взрослых – 50 грн, для детей старше семи лет – в 30 грн.

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В развлекательном парке "Киевская Русь" начнутся вечером 6 июля и продлятся до 8 июля.

В программе:

непосредственно в Ночь на Ивана Купала – увлекательный квест по поиску папоротника, театрализованная программа, включая обряд с купальским венком,

средневековые мастер-классы,

катание на лошадях и конно-трюковые шоу,

фуд-корд с национальными украинскими блюдами,

отдых на пляже Лесного озера.

Все желающие смогут заночевать на территории парка.

Цена: вход – для взрослых 200 грн, для пенсионеров 100 грн, для школьников 50 грн.

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Кроме того, праздничные программы к празднику Ивана Купала-2018 подготовили и другие столичные парки – "Мамаева слобода", "Феофания", Sky Family Park и др.

Также 6 июля в Киеве запланирована экскурсия "Вечер накануне Ивана Купала", которую проведет главная украинская "ведьма", писательница Лада Лузина. Начало мероприятия – 19:31 от памятника князю Владимиру на Владимирской горке.

Цена – 150 грн. Всем желающим принять участие нужно зарегистрироваться заранее.

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7 июля в столичном Caribbean Club состоится этно-вечеринка "В ночь на Купала". Тематическую программу представят украинская фольклорная певица Оксана Стебельская и ее музыкальный проект "Українські Барви". Вход только в вышиванках!

В программе:

концерт,

танцевальные мастер-классы,

конкурсы,

коллективное пение,

традиционные купальские обряды,

плетение венков, а также демонстрация дизайнерских венков,

конкурс вышиванок и модный показ коллекции этнической одежды.

Цена: 150-400 грн. Начало в 18:00.

Ивана Купала-2018 во Львове: куда пойти

Во Львове праздник отметят на территории парка Знесенье

Ивана Купала-2018 в Харькове: куда пойти

На территории Литературно-мемориального музея Г. Сковороды в селе Сковородиновка намечен фестиваль песенно-обрядового фольклора "Мистерии Купала".

Ивана Купала-2018 на Закарпатье: куда пойти

В Закарпатской области состоится KUPALA Fest в селе Турья-Пасека.

Ивана Купала-2018 в Полтаве: куда пойти

В Полтавской области планируется фольклорный праздник "Купальские игры на родине Гоголя" на территории музея-заповедника М. В. Гоголя.

Ивана Купала-2018 в Николаеве: куда пойти

Здесь праздник Ночь на Ивана Купала состоится в селе Мешково-Погорелово в 10 км от Николаева.

AtlasWeekend 2018: программа на 7-8 июля

7 июля

На главной сцене за день до окончания фестиваля выступят Epolets, Бумбокс, а также хедлйнеры Atlas Weekend британский культовый дуэт The Chemical Brothers. Кроме того, на западной сцене споют Артем Пивоваров и Луна. На восточной сцене выступит российский исполнитель "Нейромонах Феофан", который обещает привезти в украинскую столицу исконно русские гулянья.

На главной сцене выступит дуэт The Chemical Brothers.

Main Stage

18:30 - 19:20 Epolets

20:00 - 21:00 Бумбокс

22:00 - 23:30 The Chemical Brothers

West Stage

18:30 - 19:30 Brunettes Shoot Blondes

20:10 - 21:10 Артем Пивоваров

22:00 - 23:10 Луна

East Stage

15:50-16:20 Дай Дорогу

16:50-17:20 Vagabond

17:50-18:20 OSNOVA

18:50-19:30 Нейромонах Феофан

20:10 - 21:10 Пошлая Молли

21:55 - 23:10 O.Torvald

North Stage

17:30 - 18:20 Yanix

18:50 - 19:40 Ярмак

22:00- 23:20 ATL

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Night Stage

23:00 - 00:00 Warm Up

00:00 - 00:45 Sho

00:45 - 01:30 Shevchuk

01:30 - 03:00 Carnage

03:00 - 04:00 Kemper

04:00 - 05:00 Costa

05:00 - 06:00 Timkov

GALAXY Night Stage

IV Mickey & Kiddmisha [NONESIDE] 23:00 - 01:00

01:00 - 02:00 Votuma [APLAY]

02:00 - 03:00 8Kays [APLAY]

03:00 - 04:00 Taax [APLAY]

04:00 - 05:00 Delta X

05:00 - 06:00 Lostlojic [NONESIDE]

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8 июля

В последний день фестиваля выступит самый долгожданный хедлайнер – легендарные идолы британского рока группа Placebo. Также на главной сцене споют украинцы Антитела. К восточной сцене стоит подойти ради британцев Enter Shikari, а к северной – чтобы послушать скандального российского репера Face.