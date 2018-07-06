Ивана Купала-2018 в Украине: куда пойти

Также эти выходные порадуют киевлян и гостей города насыщенной программой музыкального фестиваля Atlas Weekend.
Ивана Купала-2018 отмечается в ночь с 6 июля на 7 июля. В этом году прыгать через костры и искать цветок папоротника все желающие смогут в ночь с пятницы на субботу.
Вторым не менее интересным мероприятием предстоящих выходных является музыкальный фестиваль Atlas Weekend.
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Праздник Ивана Купала-2018: куда пойти
Наиболее масштабные гуляния намечены на территории Национального музея архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово в Голосеевском районе Киева: в этом году там пройдет фестиваль "Ночь на Ивана Купала", пишет УНИАН.
В программе:
- театрализованное обрядовое купальское действо,
- народные гуляния,
- выступления украинских артистов и еще много интересного.
Цена: вход в Пирогово для взрослых – 50 грн, для детей старше семи лет – в 30 грн.
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В развлекательном парке "Киевская Русь" начнутся вечером 6 июля и продлятся до 8 июля.
В программе:
- непосредственно в Ночь на Ивана Купала – увлекательный квест по поиску папоротника, театрализованная программа, включая обряд с купальским венком,
- средневековые мастер-классы,
- катание на лошадях и конно-трюковые шоу,
- фуд-корд с национальными украинскими блюдами,
- отдых на пляже Лесного озера.
Все желающие смогут заночевать на территории парка.
Цена: вход – для взрослых 200 грн, для пенсионеров 100 грн, для школьников 50 грн.
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Кроме того, праздничные программы к празднику Ивана Купала-2018 подготовили и другие столичные парки – "Мамаева слобода", "Феофания", Sky Family Park и др.
Также 6 июля в Киеве запланирована экскурсия "Вечер накануне Ивана Купала", которую проведет главная украинская "ведьма", писательница Лада Лузина. Начало мероприятия – 19:31 от памятника князю Владимиру на Владимирской горке.
Цена – 150 грн. Всем желающим принять участие нужно зарегистрироваться заранее.
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7 июля в столичном Caribbean Club состоится этно-вечеринка "В ночь на Купала". Тематическую программу представят украинская фольклорная певица Оксана Стебельская и ее музыкальный проект "Українські Барви". Вход только в вышиванках!
В программе:
- концерт,
- танцевальные мастер-классы,
- конкурсы,
- коллективное пение,
- традиционные купальские обряды,
- плетение венков, а также демонстрация дизайнерских венков,
- конкурс вышиванок и модный показ коллекции этнической одежды.
Цена: 150-400 грн. Начало в 18:00.
Ивана Купала-2018 во Львове: куда пойти
Во Львове праздник отметят на территории парка Знесенье
Ивана Купала-2018 в Харькове: куда пойти
На территории Литературно-мемориального музея Г. Сковороды в селе Сковородиновка намечен фестиваль песенно-обрядового фольклора "Мистерии Купала".
Ивана Купала-2018 на Закарпатье: куда пойти
В Закарпатской области состоится KUPALA Fest в селе Турья-Пасека.
Ивана Купала-2018 в Полтаве: куда пойти
В Полтавской области планируется фольклорный праздник "Купальские игры на родине Гоголя" на территории музея-заповедника М. В. Гоголя.
Ивана Купала-2018 в Николаеве: куда пойти
Здесь праздник Ночь на Ивана Купала состоится в селе Мешково-Погорелово в 10 км от Николаева.
AtlasWeekend 2018: программа на 7-8 июля
7 июля
На главной сцене за день до окончания фестиваля выступят Epolets, Бумбокс, а также хедлйнеры Atlas Weekend британский культовый дуэт The Chemical Brothers. Кроме того, на западной сцене споют Артем Пивоваров и Луна. На восточной сцене выступит российский исполнитель "Нейромонах Феофан", который обещает привезти в украинскую столицу исконно русские гулянья.
Main Stage
- 18:30 - 19:20 Epolets
- 20:00 - 21:00 Бумбокс
- 22:00 - 23:30 The Chemical Brothers
West Stage
- 18:30 - 19:30 Brunettes Shoot Blondes
- 20:10 - 21:10 Артем Пивоваров
- 22:00 - 23:10 Луна
East Stage
- 15:50-16:20 Дай Дорогу
- 16:50-17:20 Vagabond
- 17:50-18:20 OSNOVA
- 18:50-19:30 Нейромонах Феофан
- 20:10 - 21:10 Пошлая Молли
- 21:55 - 23:10 O.Torvald
North Stage
- 17:30 - 18:20 Yanix
- 18:50 - 19:40 Ярмак
- 22:00- 23:20 ATL
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Night Stage
- 23:00 - 00:00 Warm Up
- 00:00 - 00:45 Sho
- 00:45 - 01:30 Shevchuk
- 01:30 - 03:00 Carnage
- 03:00 - 04:00 Kemper
- 04:00 - 05:00 Costa
- 05:00 - 06:00 Timkov
GALAXY Night Stage
- IV Mickey & Kiddmisha [NONESIDE] 23:00 - 01:00
- 01:00 - 02:00 Votuma [APLAY]
- 02:00 - 03:00 8Kays [APLAY]
- 03:00 - 04:00 Taax [APLAY]
- 04:00 - 05:00 Delta X
- 05:00 - 06:00 Lostlojic [NONESIDE]
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8 июля
В последний день фестиваля выступит самый долгожданный хедлайнер – легендарные идолы британского рока группа Placebo. Также на главной сцене споют украинцы Антитела. К восточной сцене стоит подойти ради британцев Enter Shikari, а к северной – чтобы послушать скандального российского репера Face.
Финальным хедлайнером станет группа Placebо.
Main Stage
- 17:15 - 17:50 Fontaliza
- 18:30 - 19:20 Bahroma
- 20:00 - 21:00 Антитiла
- 22:00 - 23:30 Placebo
West Stage
- 15:50-16:20 Nizkiz
- 16:50-17:20 Сансара
- 18:00-18:40 Соня Сотник
- 19:10-19:50 Сергей Кузин
- 20:30 - 21:30 Один в каное
- 22:05- 23:30 Infected Mushroom
East Stage
- 15:50-16:20 Niamph
- 16:50-17:20 Нервы
- 17:50 -18:30 Wildways
- 19:00 - 19:50 Louna
- 20:30 - 21:30 Lacuna Coil
North Stage
- 16:30 - 17:00 MamaRika
- 17:50 - 18:30 Vnuk
- 18:40 - 19:30 Курган и Агрегат
- 19:40 - 20:30 GIGA1
- 20:50 - 21:50 Face
- 22:10 - 23:30 ЛСП
Отметим, что на фестивале можно будет послушать музыку до утра – с 12 ночи до 6 утра на ночной сцене будут выступать диджеи с сетами.