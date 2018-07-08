"Зацепил грузовик". СМИ узнали подробности аварии, в которую попал нардеп-"радикал"

В Кировоградской области водитель внедорожника, в котором находился народный депутат от "Радикальной партии" Дмитрий Линько, не справился с управлением и зацепил грузовик.

Автомобиль отбросило в хозяйственную постройку при дороге, сообщает ТСН со ссылкой на слова очевидцев.

"Все участники происшествия отделались ссадинами и испугом. На месте составили европротокол и разъехались", — отметило издание.

Ранее нардеп, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко написал, что 6 июля на Кировоградщине Дмитрий Линько попал в "очень тяжелую" аварию. Узнать больше об инциденте можно здесь.