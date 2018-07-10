Дочери Порошенко "отожгли" на Atlas Weekend под песни российских исполнителей - соцсети

Дочери президента Украины Петра Порошенко в сопровождении охраны находились под самой сценой на фестивале Atlas Weekend во время выступления скандального российского рэпера Фейса и фолк/драм-н-бэйс музыканта Нейромонаха Феофана.

Соответствующее сообщение было опубликовано очевидцем в сервисе микроблогов Twitter.

"Забавный факт: дочки пана президента (в окружении секьюрити) были замечены на Атласе под самой сценой на выступлениях Фейса, ЛСП, Нейромонаха Феофана и Артема Пивоварова", - говорится в тексте.

Пришлось погуглить, как они выглядят, но по ходу таки да (сорян за звук) pic.twitter.com/2y0Emhdhbi — Артєм Щьорбейнампапос™ (@selfdeathtroj) July 9, 2018

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко был возмущен "русским гуляньем" Нейромонаха Феофана на Atlas Weekend.