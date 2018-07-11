"У*бок и чмо": в Киеве задержали известного блогера за мат в адрес "копа"

Харьковского блогера, известного под псевдонимом Дорожный Бабай, задержали в ходе протестов владельцев авто на "евробляхах", которые проходят в Киеве в среду, 11 июля.

Об этом сообщается га странице "Харьков 1654" в Facebook.

Блогера задержали за оскорбления в адрес полицейского. "Это ты служишь для народа (...) Я борюсь за то, чтобы такие уе*ки, как ты, выполняли...", - сказал мужчина в адрес "копа", после чего предупредил его о возможном задержании. Однако Дорожный Бабай продолжил: "Ты именно тот человек, которым я тебя назвал, потому что полицейский, когда видит правонарушение, принимает меры (...) Если ты забыл, я тебе напоминаю".

"Не надо мне тыкать", - ответил полицейский. "Я сам решу, как с тобой общаться, чмо", - сказал Дорожный Бабай, после чего "коп" начал заламывать ему руки.

В коммнтариях к видео пользователи преимущественно встали на сторону полицейского, отмечая, что в споре нельзя опускаться до такого уровня.

"Не могу понять тех, кто поддерживает подобное хамство и откровенные провокации в отношении полицейских. да, многие из полицейских не имеют достаточной подготовки, есть факты нарушения прав граждан, но зачем же в этой "светлой борьбе" опускаться до нецензурщины и оскорблений. зафиксируй нарушение и обжалуй по инстанциям в соответствии с законодательством", - пишет Владимир Ковалев.

"Всем умникам, поддерживающим этого провокатора хочется сказать: а кто будет ваших близких защищать от бухариков, наркоманов и прочих козлов, если, не дай бог они нападут, а вас рядом не будет?Сами будете орать и требовать к ответу полицию! Не нужно юродствовать и позволять себе открытое хамство по отношению к полицейским, ведь завтра может им прийдется рисковать жизнью ради вас или ваших близких", - написал Виктор Сидоренко.

"Честно сказать, как задолбали эти автоблогеры! в любом случае нужно доказывать свои права, но не работать так вызывающе и компроментирующе", - отмечает Авто Гид Харьков.

"Он провоцировал,в любой ситуации оставайтесь людьми,а не быдлом", - призывает Юлия Курильченко.

Напомним, в Киеве с 11 июля владельцы машин с иностранной регистрацией – так называемые авто на "евробляхах" - объявили бессрочные протесты. Они намерены блокировать центр Киева, пока государство не пойдет им навстречу и не снизит таможенные платежи.