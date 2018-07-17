Экс-помощник нардепа, стрелявший по подростку из травмата, отпущен под домашний арест

Экс-помощника народного депутата от БПП Юлия Мамчура Олега Шанько, который 26 июня, будучи пьяным, ранил из травматического оружия 14-летнего парня, отпустили под ночной домашний арест. Назначенное ему 27 июня содержание под стражей.

"Применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на ночной период суток продолжительностью 60 дней, освободив его из-под стражи", – решила коллегия, говорится в постановлении Апелляционного суда Киевской области, обнародованном в Едином реестре решений.

Таким решением суд полностью удовлетворил жалобу, которую ранее подал сам Шанько. Адвокаты экс-помощника нардепа просили назначить один - личное обязательство, второй - залог.

Сам Шанько назвал арест "слишком суровой мерой пресечения"; суд, дескать, не учел, что тот "ранее не судим, имеет высшее образование, характеризуется положительно, активно участвует в различных социальных проектах, имеет на иждивении двух детей и мать преклонного возраста, искренне раскаивается в содеянном, не имел никакого намерения навредить пострадавшему, обещает выполнять все возложенные на него обязанности и компенсировать нанесенный ущерб".

На всем вышеперечисленном акцентировали внимание и адвокаты, заявляя о незаконности и необоснованности ареста. По их словам, Шанько "ведет активную социальную деятельность", после ареста сына его мать на нервной почве пришлось госпитализировать, к тому же, добавили адвокаты, "основания полагать, что он будет скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, отсутствуют".

Кроме того, подозреваемый якобы не может влиять на потерпевшего и свидетелей, поскольку они уже-де допрошены.

"Между тем, резонанс совершенного уголовного преступления, на чем настаивал прокурор, не является безусловным основанием для применения исключительного меры пресечения в виде содержания под стражей", – отмечает защиту.

Читайте также Ввели Нацгвардию: местные выборы в Одесской области проходят со стрельбой и "заминированием"

Напомним, 26 июня в Вишневом Киевской области помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Юлия Мамчура Олег Шанько ранил ребенка из травматического оружия. Помощник народного избранника находился в состоянии алкогольного опьянения и несколько раз выстрелил в 14-летнего ребенка из "травмата".

Народный депутат Юлий Мамчур позднее заявил, что осуждает поведение Шанько и уже распорядился о его увольнении.