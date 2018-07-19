В Крыму на пьяную россиянку напал лев

В крымском сафари-парке "Тайган" от укуса льва пострадала российская туристка. Директор парка Олег Зубков утверждает, что она была пьяна.

Как сообщает телеканал "Крым 24", кировчанка Ольга Соломина заплатила за индивидуальную экскурсию 6 тыс. рублей.

"Все, что я помню, что я села около этого молодого льва, взяла его за гриву, как мне сказали, что можно взять. Просто положила руку. И в этот момент - рывок в кисть, и меня потащили, как куклу. Я закрыла глаза и вся сгруппировалась. Меня лев схватил и потащил. Все львы вокруг сразу оживились. Это, конечно, секунды были, но мне они показались вечностью. В это время я успела попрощаться с жизнью. Думала, сейчас разорвут. После этого я очнулась, стою на ногах. Олег Алексеевич (Зубков) оказывал мне помощь, перевязывал рану, которая кровоточила, и срочно повез в свой медпункт. Попросил не звонить ни в скорую, ни в полицию", - заявила Соломина.

Сейчас женщина находится в больнице.

По словам Зубкова, Соломина была в нетрезвом состоянии и трепала льва за гриву, из-за чего он ее и укусил.

"Очевидно, молодому льву не понравился запах спиртного, который исходил от Ольги. Я находился рядом и моментально остановил льва, однако укус на правой руке у Ольги уже остался. Один клык вошел достаточно глубоко в руку. Мы прекратили сафари, посадили Ольгу в машину и отвезли в медпункт парка", - отметил он.

Ранее представитель Меджлиса крымско-татарского народа Искандер Бариев заявил, что подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма планируют переселить на полуостров буров (представителей субэтнической группы из ЮАР).

По его словам, на полуострове усиливается преследование крымских татар как со стороны российских силовиков, так и со стороны неких "асоциальных элементов".

"Мы проводили анализ, и есть информация, что сегодня РФ активно ведет работы по замещению населения. В частности, в июне были там представители такого народа, как буры, - африканцы европейского происхождения. На самом деле стоит вопрос сейчас, чтоб этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма", - поведал Бариев.