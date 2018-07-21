"Мы этого не забудем". Пристайко возмущен действиями Венгрии на саммите НАТО

Венгерские дипломаты готовили предложения своему политическому руководству по использованию НАТО как площадки для сведения счетов с Киевом, а также пытались не допустить президента Украины Петра Порошенко на саммит Североатлантического альянса.

"Достигнута критическая черта. Они реально пытались не допустить президента Украины на саммит НАТО. Мы этого не забудем", - сообщил в интервью Главкому глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

Дипломат подчеркнул, что накануне саммита НАТО представители Венгрии и Украины провели встречу на высшем уровне и якобы достигли консенсуса в вопросе реформы образования и проблемы языка в закарпатской венгерской общине.

"Вроде все участники переговоров с этим согласились, но всего через три дня после этой встречи приходит письмо от Венгрии ко всем членам НАТО, в котором было написано, что Украина приехала на переговоры с пустыми руками, а значит, блокирование участия Украины в саммите НАТО будет продолжаться. Они делают вид, что переговоры идут, но держат заготовленные заранее письма о том, что никакого прогресса нет", — подытожил Пристайко, отметив, что вести дискуссию по закону об образовании можно профессионально и дипломатично, "чтобы не брать в заложники НАТО".

Как известно, Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы. По мнению Будапешта, новый закон об образовании ограничивает права закарпатских венгров по изучению родного языка.

Напомним, спикер МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что правительство страны продолжит блокировать попытки Киева интегрироваться в НАТО. Такое решение связано с нарушением прав нацменьшинств в Украине.