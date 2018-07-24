В Киеве десятки домов останутся без воды: стал известен список адресов

В Киеве в связи с проведением ремонтных работ по ряду адресов будет отключено холодное водоснабжение.

При этом в пресс-службе "АК "Киевводоканал" сообщили список адресов и период отключения воды:

24 июля с 09.00 до 19.00 – улица Красиловская, 2/3, 3, 4, 7, 9, 11.

С 18.00 24 июля до 08.00 25 июля – улица Ивана Франко, 11, 11б, 13, 13а, 15, 17а, 19, 19б, 20, 20б, 22, 23, 24, 24а, 25/40, 26, 26а, 28, 30.

25 июля с 08.00 до 06.00 26 июля – улица Борщаговская, 126, 128, 144а.

26 июля с 09.00 до 19.00 – улица Маршала Рыбалко, 3, 5, 7.

Напомним, ранее в Украине возникла острая проблема с хлором. "Днепразот" – единственное предприятие Украины, производящее жидкий хлор. Всему виной – слишком высокая цена на газ. В связи с этим были риски, что страна может остаться без питьевой воды.

Позже сообщалось, что хлор будут импортировать, но это может повлиять на стоимость воды в городах Украины.