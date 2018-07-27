Капитан ВМС Украины рассказал о ядерном оружии в Крыму

Капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков заявил о вероятном размещении Россией в аннексированном Крыму ядерного оружия.

По его словам полуостров мог использоваться РФ в качестве базы для ядерного оружия еще до его захвата, так как он "всегда был военной базой", передает "Обозреватель".

"Единственное, что там определенное время не было ядерного оружия, а сегодня оно наверняка там есть", - говорит Лупаков.

Он отметил, что до 2014 года (до аннексии Россией Крыма. - Прим.) ситуацию с российской военной техникой на полуострове никто не контролировал - "ни авиацию, ни подлодки, ни корабли России".

"Я знаю, что на одной-двух подлодках постоянно находилось ядерное оружие", - поделился Лупаков.

Ранее бывший командующий украинскими ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что Азовское море необходимо заминировать, чтобы предотвратить потери Украины от деятельности российских кораблей.

По его словам, что речь идет не о классических морских минах, которые имеют ограничения по глубине (Азовское море имеет максимальную глубину в 14 метров. - Прим.). "Но формирование взрывных (с противодесантными минами) и неразрывных ограждений является реальным шагом к предотвращению потерь", - говорит Гайдук.

В середине июля командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в составе украинского флота в ближайшее могут появиться бронекатера с "неожиданным" оснащением.

Воронченко отметил, что украинский флот обладает шестью малыми бронированными артиллерийскими катерами проекта 58155 (типа "Гюрза-М"). "Ну и для Азовского моря они - подходящий вариант, поскольку имеют малую осадку", - подчеркнул он, заметив, что эти катера эффективны в прибрежной зоне - охране коммуникаций, инфраструктуры портов, гаваней, устьев рек и лиманов.

"Пока без подробностей, но производителю бронекатеров я предложил несколько идей относительно дополнительного оснащения. Противник столкнется с неожиданностью", - поделился Воронченко.