На Донбассе троих подростков на кладбище разорвало миной боевиков

На оккупированной территории Донецкой области трое мальчиков подорвались на мине на кладбище, куда пришли навестить могилу товарища.

"Хаотичное минирование российско-оккупационными войсками местности представляет опасность для местного населения. 25 июля трое подростков подорвались вблизи могилы своего товарища на минах, установленных на кладбище. Двое из них погибли на месте", - цитирует пресс-служба Минобороны полковника Дмитрия Гуцуляка.

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