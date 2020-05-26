Укрзализныця уволила топ-чиновника после появления в Сети видео с избиением женщины

УЗ уволила Рязянцева после появления скандального видео в Сети / скриншот из видео

Во вторник, 26 мая, компания "Укрзализныця" уведомила общественность о том, что уволила директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева. Отметим, это произошло после того, как в Сети опубликовали видео, на котором человек, похожий на него, избивает женщину.

"Правление АО "Укрзализныця" считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником АО "Укрзализныця", - говорится на сайте УЗ.

По информации, еще сегодня утром Рязанцев участвовал в рабочих совещаниях. Так, директор по инфраструктуре Роман Веприцкий опубликовал в фейсбуке пост о встрече с участниками рынка контейнерных перевозок, приложив к нему фотографию, на которой Рязанцев сидит в президиуме.

Андрей Рязянцев на фото третий (слева) / facebook.com/roman.vepritskiy

Читайте такжеИзнасилование в Кагарлыке: суд взял под стражу второго полицейского – фото и видеоНапомним, в воскресенье, 24 мая, в Обуховский отдел полиции поступило сообщение из больницы, куда обратилась девушка с множественными травмами в результате избиения и изнасилования. Сотрудники внутренней безопасности оперативно задержали двоих полицейских.

Позже в преступлении обвинили оперативника из Кагарлыка Сергея Сулиму и начальника СКП Николая Кузива.