Беременная в 7-м классе: 12-летняя девочка собирается рожать от 17-летнего парня на Черниговщине / скриншот из видео

12-летняя ученица седьмого класса, которая проживает в селе Дроздовка Черниговской области, забеременела. Сейчас девочка находится на шестом месяце беременности и собирается рожать.

Как сообщает "Суспильне", в наятощее время школьница живет в одном доме со своим парнем - 17-летним односельманином. Сама 12-летняя Наталья из многодетной семьи, у нее две сесты и брат. Девочка вспоминает, как первый раз его увидела. Тогда она сидела на лавочке во дворе, а он вышел.

"Я сидела в хате, вышла на улицу на лавочку в интернет зайти, когда заходит он во двор. Я сначала смутилась, покраснела, как свекла была красная. Он предложил половой акт. Я сначала отказалась, а потом согласилась. Не знаю почему", - рассказала Наталья.

Избранник Натальи Сергей признался, что мечтал стать отцом в 20 лет, но это произошло раньше - в 17.

В тот вечер родители Наташи пошли топить дом, а парочка осталась одна. Так все и произошло.

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Угрожала самоубийством

Отметим, что мать девочки знала про интимные отношения дочери с Сергеем. Но дочка пригрозила матери, что, если ему что-то сделают - она совершит самоубийство.

Зимой Наталье часто становилось плохо, в школе посоветовали обратиться к врачу. УЗИ показало 10,5 недель беременности. Врач и Сергей настояли, чтобы Наташа сохранила малыша. Семья решила переехать в другое село - в Дроздовку. Наталья стала на учет к гинекологу. К Сергею приехала полиция.

Отметим, что 17-летний Сергей утверждает, что не знал о том, что секс с несовершеннолетней грозит статьей.

Сейчас пара планирует расписаться, а в будущем получить жилье от социальных служб.

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