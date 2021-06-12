На Волыни 13-летняя девочка родила ребенка от своего отчима, который ее изнасиловал

За изнасилование малолетней девочки мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы. На таком наказании настаивали прокуроры Владимир-Волынской окружной прокуратуры.
На Волыни 63-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу, которая впоследствии родила от него ребенка.
Как сообщили в пятницу, 11 июня, в Волынской областной прокуратуре, за изнасилование малолетней девочки мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы.
На таком наказании настаивали прокуроры Владимир-Волынской окружной прокуратуры.
"Следствие доказало, что 63-летний мужчина надругался над падчерицей, которая впоследствии родила от него ребенка", - рассказали в прокуратуре.
Информацию про случай на Волыни, согласно приговору суда, внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.
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Ранее Главред сообщал о том, что в Ковеле (Волынская область) ранее неоднократно судимый за кражи нетрезвый молодой человек изнасиловал свою 22-летнюю сестру.
Прокуроры Ковельской местной прокуратуры поддержали публичное обвинение в уголовном производстве о совершении волынянином изнасиловании – преступление произошло осенью 2020 года.
Старовыжевский районный суд признал мужчину виновным в изнасиловании лица, с которым он находится в семейных отношениях (часть 2 статья 152 УК Украины) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.