На Волыни 13-летняя девочка родила ребенка от своего отчима, который ее изнасиловал

На Волыни мужчина изнасиловал свою падчерицу

На Волыни 63-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу, которая впоследствии родила от него ребенка.

Как сообщили в пятницу, 11 июня, в Волынской областной прокуратуре, за изнасилование малолетней девочки мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы.

На таком наказании настаивали прокуроры Владимир-Волынской окружной прокуратуры.

"Следствие доказало, что 63-летний мужчина надругался над падчерицей, которая впоследствии родила от него ребенка", - рассказали в прокуратуре.

Информацию про случай на Волыни, согласно приговору суда, внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

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Ранее Главред сообщал о том, что в Ковеле (Волынская область) ранее неоднократно судимый за кражи нетрезвый молодой человек изнасиловал свою 22-летнюю сестру.

Прокуроры Ковельской местной прокуратуры поддержали публичное обвинение в уголовном производстве о совершении волынянином изнасиловании – преступление произошло осенью 2020 года.

Старовыжевский районный суд признал мужчину виновным в изнасиловании лица, с которым он находится в семейных отношениях (часть 2 статья 152 УК Украины) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.