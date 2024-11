Энергетика Украины на грани сбоя: удары РФ имеют серьезные последствия - СМИ

Ключевые тезисы:

Энергосеть Украины находится под повышенным риском сбоя после российской атаки ракетами и беспилотниками 17 ноября. Об этом сообщает The Guardian.

В подготовленной для издания информации от Greenpeace говорится, что российские удары были направлены по электрическим подстанциям, "важным для работы украинских атомных станций". Существует вероятность того, что реакторы могут потерять мощность и стать опасными.

Авторы статьи напомнили, что 17 ноября Россия выпустила залп из более 210 ракет и беспилотников, которые направила на цели производства и передачи электроэнергии по всей Украине.

Несмотря на то, что эти атаки не были направлены непосредственно на три украинские атомные электростанции, утверждается, что РФ намеренно пыталась усилить напряжение, в котором находятся АЭС, атакуя связанные с ними подстанции.

"Серьезные повреждения энергетической системы Украины, включая подстанции, вызывают серьезную нестабильность", - заявили в Greenpeace.

По мнению экспертов, в случае прекращения электроснабжения украинские реакторы имеют дизель-генераторы и батареи, которые обеспечивают необходимую поставку электроэнергии с достаточным количеством топлива в течение 7-10 дней. Но, отметили в Greenpeace, если не удастся сохранить топливо или восстановить энергоснабжение, последствия могут привести к ядерной катастрофе.

"Потеря функции охлаждения в одном или нескольких реакторах неизбежно приведет к расплавлению ядерного топлива и крупномасштабному радиационному выбросу. Под наибольшим риском находятся люди и окружающая среда в Украине, но существует вероятность серьезного воздействия на большую часть Европы и за её пределами", - подытожили в организации.

Напомним, как сообщал Главред, посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной значительной воздушной атаке 20 ноября.

На данный момент, в Киеве уже закрыты посольства США, Италии, Испании, Греции. Британское правительство "тщательно" изучает ситуацию с безопасностью дипломатов Великобритании в своем посольстве в столице Украины.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что Россия сейчас активно проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины.

The Guardian

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.