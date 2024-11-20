Энергетика Украины на грани сбоя: удары РФ имеют серьезные последствия - СМИ

Россия использует угрозу ядерной катастрофы как главный военный рычаг.

https://glavred.info/ukraine/energetika-ukrainy-na-grani-sboya-udary-rf-imeyut-sereznye-posledstviya-smi-10615976.html Ссылка скопирована

Удары РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Энергосеть Украины находится под риском сбоя

Последние удары РФ были направлены по электрическим подстанциям Украины

Это может вызвать серьезную нестабильность на АЭС

Энергосеть Украины находится под повышенным риском сбоя после российской атаки ракетами и беспилотниками 17 ноября. Об этом сообщает The Guardian.

В подготовленной для издания информации от Greenpeace говорится, что российские удары были направлены по электрическим подстанциям, "важным для работы украинских атомных станций". Существует вероятность того, что реакторы могут потерять мощность и стать опасными.

видео дня

"Понятно, что Россия использует угрозу ядерной катастрофы как главный военный рычаг, чтобы победить Украину. Но, осуществляя атаки, Россия создает риск ядерной катастрофы в Европе, которую можно сравнить с Фукусимой 2011 года, Чернобылем 1986 года или даже хуже", - сказал ядерный эксперт Шон Берни.

Авторы статьи напомнили, что 17 ноября Россия выпустила залп из более 210 ракет и беспилотников, которые направила на цели производства и передачи электроэнергии по всей Украине.

Несмотря на то, что эти атаки не были направлены непосредственно на три украинские атомные электростанции, утверждается, что РФ намеренно пыталась усилить напряжение, в котором находятся АЭС, атакуя связанные с ними подстанции.

"Серьезные повреждения энергетической системы Украины, включая подстанции, вызывают серьезную нестабильность", - заявили в Greenpeace.

По мнению экспертов, в случае прекращения электроснабжения украинские реакторы имеют дизель-генераторы и батареи, которые обеспечивают необходимую поставку электроэнергии с достаточным количеством топлива в течение 7-10 дней. Но, отметили в Greenpeace, если не удастся сохранить топливо или восстановить энергоснабжение, последствия могут привести к ядерной катастрофе.

"Потеря функции охлаждения в одном или нескольких реакторах неизбежно приведет к расплавлению ядерного топлива и крупномасштабному радиационному выбросу. Под наибольшим риском находятся люди и окружающая среда в Украине, но существует вероятность серьезного воздействия на большую часть Европы и за её пределами", - подытожили в организации.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной значительной воздушной атаке 20 ноября.

На данный момент, в Киеве уже закрыты посольства США, Италии, Испании, Греции. Британское правительство "тщательно" изучает ситуацию с безопасностью дипломатов Великобритании в своем посольстве в столице Украины.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что Россия сейчас активно проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины.

Читайте также:

The Guardian The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред