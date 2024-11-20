Энергетика Украины на грани сбоя: удары РФ имеют серьезные последствия - СМИ

Ключевые тезисы:
- Энергосеть Украины находится под риском сбоя
- Последние удары РФ были направлены по электрическим подстанциям Украины
- Это может вызвать серьезную нестабильность на АЭС
Энергосеть Украины находится под повышенным риском сбоя после российской атаки ракетами и беспилотниками 17 ноября. Об этом сообщает The Guardian.
В подготовленной для издания информации от Greenpeace говорится, что российские удары были направлены по электрическим подстанциям, "важным для работы украинских атомных станций". Существует вероятность того, что реакторы могут потерять мощность и стать опасными.
"Понятно, что Россия использует угрозу ядерной катастрофы как главный военный рычаг, чтобы победить Украину. Но, осуществляя атаки, Россия создает риск ядерной катастрофы в Европе, которую можно сравнить с Фукусимой 2011 года, Чернобылем 1986 года или даже хуже", - сказал ядерный эксперт Шон Берни.
Авторы статьи напомнили, что 17 ноября Россия выпустила залп из более 210 ракет и беспилотников, которые направила на цели производства и передачи электроэнергии по всей Украине.
Несмотря на то, что эти атаки не были направлены непосредственно на три украинские атомные электростанции, утверждается, что РФ намеренно пыталась усилить напряжение, в котором находятся АЭС, атакуя связанные с ними подстанции.
"Серьезные повреждения энергетической системы Украины, включая подстанции, вызывают серьезную нестабильность", - заявили в Greenpeace.
По мнению экспертов, в случае прекращения электроснабжения украинские реакторы имеют дизель-генераторы и батареи, которые обеспечивают необходимую поставку электроэнергии с достаточным количеством топлива в течение 7-10 дней. Но, отметили в Greenpeace, если не удастся сохранить топливо или восстановить энергоснабжение, последствия могут привести к ядерной катастрофе.
"Потеря функции охлаждения в одном или нескольких реакторах неизбежно приведет к расплавлению ядерного топлива и крупномасштабному радиационному выбросу. Под наибольшим риском находятся люди и окружающая среда в Украине, но существует вероятность серьезного воздействия на большую часть Европы и за её пределами", - подытожили в организации.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной значительной воздушной атаке 20 ноября.
На данный момент, в Киеве уже закрыты посольства США, Италии, Испании, Греции. Британское правительство "тщательно" изучает ситуацию с безопасностью дипломатов Великобритании в своем посольстве в столице Украины.
В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что Россия сейчас активно проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины.
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The Guardian
The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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