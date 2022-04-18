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"Есть ярость": Кулеба отверг все упреки по поводу неэтичности украинцев в отношении оккупантов

18 апреля 2022, 09:34

По словам руководителя МИД Дмитрия Кулебы, власти Украины работают над законными способами привлечения российских оккупантов к ответственности.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг недавние заявления ООН и Красного креста по поводу того, что Украина на государственном уровне идентифицирует российских солдат с помощью технологии распознавания лиц, а затем фото убитых оккупантов отправляют их родственникам в РФ. Об этом он сказал интервью для американской телерадиослужбы CBS.

"Когда вы обнаруживаете 900 тел мирных замученных жителей, замученных, когда знаете, что тысячи были изнасилованы, то есть ярость и желание привлечь виновных к ответственности. Мы как власть работаем над законными способами", – сказал министр.

Кроме того, журналистка спросила у Кулебы, почему власти Украины не позволили Красному Кресту посещать русских военнопленных. Министр в ответ сказал, что было достаточно оснований для такого решения.

"Есть веские основания жаловаться на то, как Красный Крест развернул свою деятельность в Украине с начала войны и на визит президента Красного Креста в Москву",– говорит министр.

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Напомним, ранее российский президент Владимир Путин собирался за несколько суток захватить Киев и большие города Украины, но в реальности ничего не получилось. Он может конструировать какие-то угодно модели, однако у украинского государства свои планы – победа и освобождение территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире телемарафона UA Разом дипломат сказал о том, что сейчас не важно, о чем думает Путин, и кого собирается "добить". Когда он планировал захватить Киев и крупные города Украины, то тоже наверняка думал так же, но на деле вышло по-другому.

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Автор: Егор Бунин
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российское вторжение Дмитрий Кулеба новости Украины
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