https://glavred.info/ukraine/favbet-foundation-peredal-na-doneckoe-napravlenie-ocherednoy-nissan-navara-10507171.html Ссылка скопирована

Favbet Foundation передал на Донецкое направление очередной Nissan Navara

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины очередной внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara, сообщили представители фонда.

Автомобиль помогает организовывать эффективную оборону и усиливает боеспособность одного из подразделений ВСУ в Донецкой области.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили более 230 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных для ударных рот "Армии дронов".

видео дня

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 120 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.