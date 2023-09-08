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Favbet Foundation передал военным разведчикам ГУР спецавтомобиль

Олег Макаров
8 сентября 2023, 10:55 обновлено 8 сентября, 10:55
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Благотворительный фонд FavbetFoundation передал сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины специальный автомобиль для выполнения задач в условиях войны, сообщили представители фонда.

Указанное транспортное средство необходимо для осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны в связи с агрессией российской федерации против Украины. На данный момент оно уже используется для выполнения специальных задач сотрудниками ГУР.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные для ударных рот "Армии дронов".

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Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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