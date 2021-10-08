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Избитая в поезде ведущая негодует из-за решения Укрзализницы по компенсации

8 октября 2021, 20:42

Луговая рассказала журналистам, что просила компенсацию в размере 500 тысяч за двоих.

Ведущая получила маленькую компенсацию

Ведущая Анастасия Луговая, которую прошлым летом жестко избил и чуть не изнасиловал пьяный пассажир в поезде "Киев – Мариуполь", по решению суда получит 100 тысяч моральной компенсации от Укрзализныци. Потерпевшая не довольна этим решением, говорится в сюжете Завтрака с 1+1.

Луговая рассказала журналистам, что просила компенсацию в размере 500 тысяч за двоих: за себя и маленького сына, который был свидетелем нападения.

По словам женщины, она до сих пор вынуждена посещать врачей после нанесенных травм.

"До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения хрящей шеи. Смещение от удара произошло. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, надо вставить брекеты. Также работаю с психологами", — рассказала пострадавшая.

Попытка изнасилования в поезде УЗ

Ночью 31 июля 2020 года в поезде №84 Киев – Мариуполь мужчина напал на тележурналистку Анастасию Луговую, которая ехала с несовершеннолетним ребенком. Злоумышленник избил женщину и пытался изнасиловать.

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По данным Укрзализныци, было проведен служебное расследование, в ходе которого установлено, что проводники проявили недостаточный профессиональный уровень, допустили ряд нарушений и были уволены.

1 августа полиция задержала нападавшего - ранее судимого Виталия Рудзько 1975 года.

Суд отправил его за решетку. Его адвокат подавал справку, что у Рудзько якобы раковая опухоль в мозге.

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