Издевался над несовершеннолетними и снимал на видео: в Чернигове будут судить серийного насильника

В Чернигове будут судить серийного насильника / ua.depositphotos.com

В Чернигове 56-летний местный житель четыре года совершал сексуальное насилие над девушками, в том числе и несовершеннолетними и малолетними. Теперь мужчину будут судить за содеянное.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

Мужчина совершал надругательство над девушками на протяжении 2018-2021 годов.

В прокуратуре рассказывают, что он знакомился с девушками, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах, и предлагал за деньги убирать у него дома. Затем он предлагал вступать с ним в интимные отношения за деньги. Если же девушки отказывали, он принуждал их к этому, применяя физическое и психологическое принуждение.

При этом мужчина свои действия скрытно снимал на видео.

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"В ходе следствия раскрыто три эпизода изнасилований обвиняемым потерпевших в возрасте 17-20 лет, два эпизода вступления в половые отношения с 15-летней девушкой, эпизод совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки, а также факт умышленного хранения по месту жительства детской порнографии", – отмечают в прокуратуре.

Читайте такжеПод Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у маленького братаМужчину задержали в июле этого года, с тех пор он находится под стражей. Теперь же Черниговская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт против серийного насильника.

За свои действия мужчина может попасть за решетку сроком до 15 лет или пожизненно.

Напомним, в Винницкой области мужчина жестоко изнасиловал 11-летнюю девочку. Чтобы заставить ребенка пойти к нему домой, он угрожал и запугивал ее. Теперь 56-летнего мужчину будут судить за содеянное.

Также ранее сообщалось, что в Полтаве суд отправил за решетку 20-летнего парня, который изнасиловал родную сестру. В тот день 14-летняя девушка была дома одна и учила уроки, когда брат вернулся домой выпившим. Мать не сразу обратилась к правоохранителям, потому что боялась за сына.

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