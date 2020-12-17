Кернес умер: полное досье на хозяина Харькова — от скандалов до покушения

Геннадий Кернес / УНИАН

В Германии в результате осложнений после коронавирусной болезни умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма.

Информацию о смерти Кернеса подтвердил его пасынок Родион.

"Словами не передать боль утраты самого близкого человека. Не было ни дня чтобы мы не виделись или не общались по телефону, ты был моим лучшим другом. Кентом, как ты говорил. Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки", - написал он в Instagram.

/ Instagram Р.Гайсинского

Как сообщил телеграм-каналу PavlovskyNEWS начальник департамента коммуникации мэрии Харькова Юрий Сидоренко, сейчас решаются организационные вопросы, связанные со смертью мэра. Когда доставят тело Кернеса в Харьков и будут организованы похороны – пока неясно.

По словам секретаря Харьковского облсовета Игоря Терехова, время и место похорон Кернеса пока неизвестно. Как уточнил он в Facebook, этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие часы.

Экс-нардеп Михаил Добкин в эфире телеканала Украина 24 выразил соболезнования по поводу смерти Геннадия Кернеса.

"Его болезнь потихоньку готовила людей к тому, что такой может быть исход. Но все равно его уход стал событием, которые обсуждаться будет еще неделями", – добавил политик.

Он также сказал, что было бы кощунственно сразу после смерти Кернеса говорить о том, кто будет участвовать в выборах мэра Харькова.

Михаил Добкин и Геннадий Кернес

Геннадий Кернес биография:

Геннадий Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове. После окончания средней школы и ПТУ с 1976 работал слесарем, часовщиком и разнорабочим. В 1986 ушел в бизнес, организовал кооперативы.

Обучался в Харьковском строительном ПТУ. Окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение", магистр государственного управления, кандидат наук по государственному управлению.

Геннадий Кернес / Facebook.com

Жена — Оксана Гайсинская, дочь бывшего заместителя генпрокурора Украины, бывшего прокурора Киева Юрия Гайсинского. У Кернеса трое детей: Родион, Даниил и Кирилл.

Коронавирус у Кернеса: история болезни

В сентябре 2020 года у Кернеса был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. Его доставили в немецкую клинику Шарите.

В информационном пространстве неоднократно появлялись слухи о смерти Кернеса. В горсовете их постоянно опровергали.

Читайте такжеСтало известно, как лечится Кернес в клинике ШаритеПоявлялась информация о том, что Кернес из-за коронавируса Covid-19 якобы получил инсульт (кровоизлияние в мозг) и потерял дар речи.

Позже его друг бизнесмен Павел Фукс в соцсетях опубликовал фотографию Кернеса из больницы Шарите. "Геннадий Адольфович передает привет из Шарите", - подписал Фукс фото.

11 декабря стало известно о том, что состояние Кернеса резко ухудшилось. У него полностью отказала вторая почка.

Кернеса перевели на диализ, то есть продукты его жизнедеятельности из крови и избыточная жидкость выводились искусственно.

Повторное избрание мэром Харькова:

4 ноября Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.

Впоследствии первый заместитель мэра города Игорь Терехов заявил, что Кернес будет присутствовать на первой сессии новоизбранного горсовета, которая должна состояться не позднее 20 декабря.

Геннадий Кернес / kernes.com.ua

Председатель Харьковской городской избирательной комиссии Ольга Мозговая на первой сессии Харьковского горсовета объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно приносить присягу, поскольку делал это раньше.

Она добавила, что Кернес избран городским головой Харькова не впервые и уже приносил присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке.

Читайте такжеВ горсовете Харькова назвали реальную причину госпитализации Кернеса в БерлинеКак известно, в 2010 году Кернес впервые победил на выборах Харьковского городского головы, набрав 30 % голосов избирателей.

Покушение на Кернеса:

17 марта 2014 года Кернес впервые заявил об угрозах в его адрес. Он обратился в правоохранительные органы об угрозах своей жизни и семьи.

28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение. Во время пробежки Кернеса по Белгородскому шоссе в него выстрелили (предположительно) из оружия калибра 7.62 мм. Кернес получил тяжёлое ранение, в результате которого было пробито лёгкое и печень, пуля прошла навылет. Самолётом с Кернеса вывезли в Израиль для лечения. Он вернулся в Харьков после лечения и впоследствии был вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

Геннадий Кернес / УНИАН

Уголовные дела против Кернеса

В своём интервью изданию LB.ua в 2012 году Кернес заявлял о том, что провёл в тюрьме 2 года (находился под следствием по статье 143, часть 2 УК УССР — групповое мошенничество, — по которой в 1992 году был осуждён на 3 года с конфискацией имущества).

Читайте также"Никаких ограничений": Кернес поднял бунт из-за карантинаВ марте 2015 года Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование против Геннадия Кернеса по уголовным статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", "истязание" и "угроза убийством". Дело расследовалось с февраля 2014 года, когда возникли подозрения в причастности к похищению и избиению сторонников Майдана в январе 2014 года.

Геннадий Кернес в зале суда / hromadske.tv

15 сентября 2016 года сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях, принадлежащих Геннадию Кернесу, в связи с уголовным делом в отношении организации схемы по хищению 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд гривен.

Скандалы вокруг Кернеса:

Кернес неоднократно становился героем многочисленных скандалов. Он был известен своими острыми высказываниями на грани фола в адрес оппонентов.

Геннадий Кернес / Instagram

Впервые Кернес прославился после публикации видео, на котором он помогает кандидату в мэры Харькова Михаилу Добкину готовить предвыборной ролик. Видео стало вирусным на многие годы, а цитаты Кернеса ушли в народ.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

На совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям Кернес обозвал главу Харьковгорлифт "сучьим псом".

"Ты! Кандауров! А-ну встань! Смотри, сучий пес! Если ты - внимательно слушай то, что я тебе говорю - еще раз так отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично, как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые ты взял на себя, я тебя умножу на ноль, ты ... тебе ясно или нет?!", - добавил Кернес.

Кернес во время заседания городского совета публично матерно выругался в адрес одного из депутатов.

Кернес назвал "змеем" единственного депутата горсовета, воздержавшегося во время голосования: "Один воздержался. Опять Черняк?.. Нет? Какой-то змей, бл*... Ну ладно".

На заседании сессии Харьковского горсовета Кернес резко высказался в адрес активистов, требовавших выполнять решение суда о возврате к старой стоимости проезда в электротранспорте. "Послушай, ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда. И хватит здесь вообще нам указывать. Ты кнопка, бл*дь, ты понял или нет?", – сказал Кернес.