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Когда в Украине заработает новый закон о мобилизации: в Раде дали ответ

Юрий Берендий
8 марта 2024, 13:24
В комитете по вопросам нацбезопасности и обороны отметили, что законопроект о мобилизации сможет полностью заработать только после синхронизации его норм.
Когда в Украине заработает новый закон о мобилизации: в Раде дали ответ
В Раде рассказали, когда заработает новый закон о мобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Обновленная версия Закона Украины о мобилизации может заработать уже через несколько месяцев после того, как он вступит в силу. Однако, по состоянию на сейчас сложно спрогнозировать, когда Верховная Рада сможет проголосовать законопроект во 2 чтении из-за большого количества правок. Об этом сказал нардеп Егор Чернев в интервью "Украинским новостям" отметив, что всего было зарегистрировано 4,2 тысячи право к законопроекту о мобилизации.

По словам Чернева, нужно провести обсуждение законопроекта и правок с фракциями. Если фракции согласятся отменить свои правки или уменьшить их количество, например, до 20, то это может произойти в течение дня, двух или трех. Но если каждая правка будет обсуждаться отдельно, то это может затянуться на неделю.

"Во-первых, там очень много правок, которые повторяются, и поэтому их можно сгруппировать и по одной правке проголосовать или за, или против, и сразу 200 правок или 300 правок отбросить. Но опять же, каждый народный депутат имеет право по своей правке выступить минуту и поставить ее на голосование. Я надеюсь, что не по всем четырем тысячам", - говорит Чернев.

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Он указывает на то, что различные положения вступают в силу в разное время. Например, есть план создания электронного кабинета, который должен быть реализован в ближайшие месяцы. Важно учитывать, что в конечных положениях указано: в течение 60 дней со дня вступления закона в силу все должны обновить свои данные, что можно сделать через электронный кабинет.

"И поэтому здесь привязываться к 60 дням после вступления в силу этого закона достаточно сложно, потому что непонятно, когда будет электронный кабинет, чтобы просто не было ситуации, по которой человек должен выполнить закон, но не может это сделать из-за того, что электронного кабинета нет. Есть определенная коллизия, я думаю, что мы это также будем еще урегулировать уже в сессионном зале", - пояснил нардеп.

Чернев подчеркнул, что закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, важными факторами являются введение электронного кабинета, начало мобилизации по новым правилам и разработка подзаконных актов.

"Если мы говорим о том, что, например, заработал этот закон и началась новая, волна мобилизации, то это еще два или три месяца, в зависимости от того, какая специализация у человека на тренировке, и только потом мы можем говорить, что этот человек уже по новому закону о мобилизации попал в войска", - резюмировал он.

Будут ли снижать призывной возраст

Кроме того, он отметил, что Верховная Рада отдельно голосовала за законопроект об уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет, однако этот документ еще не получил подписи президента. Существуют два возможных варианта событий: либо президент подпишет этот законопроект, либо эта норма будет включена в законопроект о мобилизации и проголосована в рамках этого закона.

"Есть согласование внутри Комитета о том, что норма должна остаться - уменьшение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Далее уже процедурно, что будет первым подписано, то и вступит в действие", - говорит Чернев.

Он подчеркнул: есть единая позиция и в Министерстве обороны, и в ВСУ, и в Верховной Раде. Последнее слово, последняя подпись остается за Президентом.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация.

Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине

В профильном комитете Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отметили, что для уклонистов могут оставить лишь одно ограничение - относительно права на управление транспортными средствами. Об этом заявил член комитета и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Он добавил, что профильный комитет планирует рекомендовать Раде рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении.

В то же время, председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сообщил, что мобилизационный резерв Украины на данный момент насчитывает около 5 миллионов человек, из которых примерно 2,5 миллиона граждан готовы нести военную службу.

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мобилизация война в Украине
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