Реальная ситуация хуже: опубликован тревожный прогноз развития пандемии COVID-19

В Украине растет доля госпитализированных / УНИАН

За последнюю неделю в Украине статистика по заболеваемости коронавирусом демонстрирует положительную динамику, при этом статистические данные оказываются значительно лучшими, чем прогнозные сценарии вторую неделю подряд.

Об этом идет речь в прогнозе развития эпидемии COVID-19 на период с 3 по 10 июля 2020 года, составленном рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, передает пресс-служба Национальной академии наук.

"Анализ данных наиболее пораженных регионов, показал, что в течение июня выросла доля госпитализированных, а количество подозрений почти сравнялось с количеством выявленных инфекций. Это косвенно может свидетельствовать об уменьшении доли выявленных инфекций. Поэтому реальная динамика может быть менее оптимистичной чем та, что следует из официальной статистики", – говорится в исследовании.

Читайте такжеВозвращение жесткого карантина: в Минздраве назвали условияЭксперты обратили внимание на то, что по Украине в целом тенденция нейтральная, но для каждой области прогнозные сценарии – разнонаправленные. В среднем по Украине за весь период сбора данных каждое второе подозрение на инфекцию подтверждается.

"При этом на каждое новое выявление в среднем расходуется 15 ПЦР-тестов. Остается не совсем понятным порядок определения подозрений и использование ПЦР-тестов, потому что даже при условии двойного тестирования каждого неподтвержденного подозрения остается более 10 ПЦР-тестов на каждого инфицированного. Вероятно, не все подозрительные случаи попадают в официальную статистику", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Украине 47 тыс. 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 227 летальных, 21 тыс. 155 пациентов выздоровели.