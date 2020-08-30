Кравчук и Фокин собрались на Донбасс для прямых переговоров с лидерами "ДНР" и "ЛНР"

Витольд Фокин заявил, что готов с Кравчуком ехать на Донбасс / Скриншот

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук и его первый заместитель Витольд Фокин готовы поехать в "ДНР" и "ЛНР" для прямых переговоров.

Об этом Фокин заявил в интервью "Стране".

"Председатель нашей делегации (Кравчук – Ред.) это предложение поддерживает, более того, при наличии конкретных гарантий безопасности, готов поехать со мной на Донбасс. С президентом я не встречался, его мнение мне неизвестно", - объяснил Фокин.

По его словам, он хочет своими глазами увидеть людей на неподконтрольном Донбассе, "узнать, чем они дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации".

"Кравчук сказал, что большинство жителей Донбасса не хотят возвращаться в Украину. Я не знаю, на какие данные он опирается — еще не обсуждал этого с ним. Но часто наши с ним слова перекручивают журналисты или в соцсетях", - добавил Фокин.

Также первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по урегулировании на Донбассе подчеркнул, что готов проводить переговоры с руководителями непризнанных "республик" - "ДНР" и "ЛНР", но только если это одобрит президент или Верховная Рада.

Читайте также"Это опасно": Россия поднимет бунт на Донбассе из-за миротворцев – КравчукНапомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.

Об этом Фокин рассказал в интервью "Стране".

"Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше, всего Донбасса", – заявил он.