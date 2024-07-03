Квартиры могут остаться без отопления: озвучен неутешительный прогноз на зиму

Выше 9 этажа будет сложная ситуация, если не обеспечить насосную группу дополнительными генераторами, говорит Игнатьев.

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Отключение света зимой / коллаж: Главред, фото: pixabay

Из-за отключения электроэнергии обеспечить отоплением квартиры в многоэтажках будет проблемой, особенно те, которые расположены выше 9 этажа. Об этом сказал председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "КИЕВ24".

"Отопление (зимой - ред.) будут подавать. Но вопрос, откуда оно будет генерироваться, это во-первых. А второй вопрос, как поднимать на многоэтажную застройку это отопление. До 9 этажа давление может выдать то, что дают теплостанции. Например, Киевская ТЭЦ-5 может дать давление. По остальным - вопрос", - пояснил он.

По его словам, выше 9 этажа будет сложная ситуация, если не обеспечить насосную группу дополнительными генераторами.

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"Но я также думаю, что это приведет к панике на рынке. На рынке очередь за генераторами стоит уже на год вперед. Во-вторых, паника может возникнуть на горюче-смазочные материалы, на АЗС. Поскольку вы понимаете, какой объем горючего необходим для того, чтобы обеспечить эти генераторы и выдачу электроэнергии по домам", - подчеркнул Игнатьев.

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Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Удары РФ по энергетике - отключение света в Украине

Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. По данным Минэнерго, атаке подверглись объекты Укрэнерго в западных и южных регионах.

Известно, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

В то же время, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключения света зимой будут длиться 12 часов в сутки.

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