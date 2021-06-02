"Муж – не убийца": в Днепре жена подозреваемого в расправе с "педофилом" рассказала о ситуации

В Днепре жена подозреваемого в убийстве "педофила" рассказала о ситуации / скриншот из видео

В Днепре Дмитрия Волкова и еще двух мужчин обвиняют в убийстве 35-летнего Александра Тептыша. Якобы они подозревали его в педофилии и потому избили, подожгли и закопали в лесу. С журналистами портала Наше мисто связалась жена Волкова Анастастия и категорически опровергла версию полиции.

"Мой муж – не убийца, как это показали в сюжете. А этот Александр на самом деле проявлял нездоровый интерес к несовершеннолетним, что подтверждают и фото-, и видеодоказательства, которые есть в деле. В полиции есть доказательства, которые подтверждают, что этот так называемый "тракторист" к ней приставал. Как тогда объяснить, что он делал в парке? Почему бросился к девочке с поцелуями? Там с ним и встретились мужчины для "профилактической беседы". Поговорили, "надавали подсрачников". Но никто его не убивал. Более того, мертвым Александра нашли через три-четыре дня. Может, он еще к каким-то детям приставал. Или за ним следили. Я этого не знаю. Но мой муж к убийству непричастен", — сказала она.

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Напомним, ранее сообщалось:

В Днепре произошло жестокое убийство - подозреваемого в педофилии избили, подожгли и закопали в лесу.

среди мстителей оказался отец изнасилованного и убитого в 2020 году 11-летнего Родиона Волкова. Мальчик стал жертвой престарелого маньяка, который был задержан и признался в изнасиловании и убийстве ребенка.

Дмитрию с двумя друзьями показалось, что 35-летний Александр Тептыш преследовал 12-летнюю школьницу, которую, по их мнению, он хотел изнасиловать.

В то же время никаких доказательств намерений или действий убитого, направленных на совращение несовершеннолетних, нет.