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На Ровенщине мужчина изнасиловал девочку в развлекательном комплексе

15 сентября 2021, 21:02

Преступление произошло ночью 12 сентября. В полицию обратилась мать потерпевшего ребенка.

Изнасилование
В Ровенской области изнасиловали девочку / rua.gr

В Ровенской области на территории одного из развлекательных комплексов мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Преступление произошло ночью 12 сентября. В полицию обратилась мать потерпевшего ребенка.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, на Закарпатье трое несовершеннолетних изнасиловали 14-летнюю девочку. Копы подозревают, что к изнасилованию причастны два 15-летних и 14-летний подростки, которые живут в одном селе с потерпевшей.

Ранее Главред писал о том, что в Днепропетровской области произошел ужасный случай. Во время драки в кафе коп сломал челюсть мужчине и перебил нос девушке нос.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, дело было еще в марте этого года. Однако известно об этом стало только теперь.

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