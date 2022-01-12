На Волыни изверг до смерти забил родную мать после отсидки за убийство отца

Мужчина убил сначала отца, а потом мать / УНИАН

В Волынской области к 9 годам лишения свободы приговорили 35-летнего мужчину, который до смерти избил мать.

Житель села Маневичи Волынской области находился в тюрьме за убийство отца, но в июле 2021 года он освободился и во время ссоры до смерти избил мать, сообщили в прокуратуре Волынской области.

Мужчину задержали. Суд признал его виновным по ч.2 ст. 121 УК Украины. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске 57-летний сын убил свою родную маму. Как сообщили в полиции области, тело 82-летней женщины в квартире нашла соседка и позвонила в полицию.

Читайте такжеПотерял много крови: в Николаеве подросток пытался себя убить после ссоры с родными9 января около 12:30 в полицию Ивано-Франковска поступило сообщение от местной жительницы, о том, что она обнаружила по месту жительства соседку без признаков жизни. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа областной полиции, эксперт-криминалист и патрульные полицейские.

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