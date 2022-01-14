Нашли на чердаке с пакетом на голове: знакомые рассказали об убитой на Закарпатье Габриелле

Габриэлла Яцкович пропала 1 января / Фото Нацполиции

В Ужгороде нашли убитой 36-летнюю Габриэллу Яцкович, которая пропала без вести сразу после Нового года.

Тело женщины с пакетом на голове обнаружили 12 января на чердаке дома ее матери, которая недавно умерла.

По предварительной информации, она была задушена. В убийстве подозревают ее молодого возлюбленного Василия Ф. из Виноградово.

Знакомые говорят, что погибшая любила роскошную жизнь и якобы порой сама становилась поводом для ссор в чужих семьях, пишет Обозреватель.

Убили из-за наследства?

По одной из версий, между Габриеллой и ее сожителем произошла ссора, во время которой мужчина и убил девушку. А затем заметал следы. Причиной убийства могло стать и наследство девушки.

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В наследство у Габриеллы осталась мамина квартира и дом бабушки, в котором она и жила. Бабушка ее воспитывала, она тоже жила в достатке. В последние месяцы Габриелла стала еще более замкнутой. Она отталкивала от себя родственников, боялась, что кто-то будет претендовать на ее наследство.

"И у нее появился мужчина по имени Василий Ф., он младше ее. Жил у нее, но она тщательно скрывала эти отношения, мало кто знал о его существовании. Она была очень скрытной, ничего о себе не рассказывала, поэтому окружающие считали ее святым человеком", – рассказывает знакомая.

"Застряла где-то в подростковом возрасте"

Одна из близких знакомых погибшей приоткрыла занавес жизни Габриеллы. Несмотря на то, что внешне она была очень милой, в ее жизни было много тайн. Не зря ее считали очень скрытным человеком.

Читайте такжеИзнасиловал уже мертвой: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил свою жертву"Габриелла была неплохим человеком, но застряла где-то в подростковом возрасте, хотя ей уже шел 37-й год. Ее мама была обычным человеком, рано потеряла мужа, перебивалась с работы на работу. Пока не устроилась работать в областной пенсионный фонд. Там она была далеко не последним человеком. А Габриелла с детства привыкла с дорогим вещам, драгоценностям и никогда не хотела жить по своим доходам. Все это спонсировала ей ее мама", – рассказывает знакомая семьи.

Подозреваемый задержан

Как сообщается на Facebook-странице полиции Закарпатской области, правоохранители 12 января задержали 30-летнего женатого мужчину. Ему уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что было собрано достаточно доказательств причастности мужчины к преступлению. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Подозреваемый и его жертва / Обозреватель

По одной из версий, возлюбленный Габриеллы был женат. А погибшая настаивала на том, чтобы он остался жить с ней, грозила все рассказать его жене. Якобы поэтому у них произошла ссора, которая закончилась убийством.

Однако близкие погибшей в это не верят. Говорят, угрожать Габриелла не могла. Тем более, что возлюбленный уже был судим. У него действительно есть дети и жена, сам он ромской национальности. Но он жил у Габриеллы, значит в его семье что-то знали.

В последнее время Габриелла оформляла наследство – квартиру мамы, недвижимость бабушки. Возможно, причиной убийства могло стать именно имущество.

Напомним, связь с жительницей Ужгорода пропала 1 января. Женщина оставила дома без присмотра собаку и без предупреждения не вышла на работу, хотя, по словам знакомых, была "очень ответственной".