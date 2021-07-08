Насиловал маленькую крестницу и развращал ее сестру: на Житомирщине поймали 47-летнего педофила

Двух пострадавших девочек и их меньшего братика изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр.
В Коростене Житомирской области правоохранители задержали 47-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании своей малолетней крестницы, а также в развращении ее сестренки.
Как рассказали в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры, в доме злоумышленника нашли электронные носители с детской порнографией.
В сообщении подчеркивается, что злоумышленник неоднократно бывал в гостях у кумовьев в селе в соседнем районе, а также приглашал крестницу к себе домой. Пользуясь случаем подонок насиловал малолетнюю. Кроме того, он также совершал развратные действия по отношению к ее сестренке.
Отметим, что двух пострадавших девочек и их меньшего братика изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. Решается вопрос о лишении родителей родительских прав.
Кроме того, в ходе обыска в квартире обвиняемого правоохранители нашли четыре планшета, пять мобильных телефонов, ноутбук, системный блок к компьютеру, накопители информации, компакт-диски, на которых была записана детская порнографии. На изъятую технику наложен арест.
Добавим, что насильнику грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Как рассказали в Главном управлении Нацполиции в Хмельницкой области, педофил подстерег ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, надругался над ней.