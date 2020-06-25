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Зверское изнасилование копами в Кагарлыке: в полиции рассказали о судьбе жертвы

Полиция оборудовала жилье потерпевшей тревожной кнопкой.

25 июня 2020, 21:58
Неля Погребицкая
Жертва изнасилования в Кагарлыке Неля Погребицкая / kp.ua

По словам пресс-секретаря Главного управление Нацполиции в Киевской области Виталины Грохольской, пострадавшей в деле об изнасиловании в отделе полиции Кагарлыка Киевской области предоставлена круглосуточная охрана.

Как подчеркнула она в комментарии РБК-Украина, охрана обеспечивается как по месту жительства, так и вне его.

"Организация обеспечения – на полке полиции особого назначения Киевской области. Круглосуточная охрана предоставлена с сегодняшнего дня", – сказала она.

Спикер полиции уточнила, что управление полиции оборудовало жилье потерпевшей тревожной кнопкой.

"Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию в случае опасности. Эта кнопка выведена на телефон на "102". В случае чего, будет реагировать. Кнопка – это для форс-мажора. А так они постоянно присутствуют и днем, и ночью", – добавила Горохольская.

Напомним, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

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26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулиму и Кузива из полиции.

новости Украины изнасилование Кагарлык Неля Погребицкая
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