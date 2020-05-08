У Кличко рассказали, когда в Киеве отключат горячую воду / УНИАН

С 12 мая в столице Украине начнутся гидравлические испытания теплосетей, которые крайне необходимы для того, чтобы подготовить их к отопительному сезону 2020 / 2021. Именно поэтому в Киеве начнут отключать горячую воду.

С таким заявлением выступил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба горадминистрации.

"Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение. Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний", - заявил он.

По словам чиновника, период тестирования теплосетей был утвержден заранее на уровне профильных ведомств и необходим для того, чтобы следующий отопительный сезон прошел без проблем.

Напомним, ранее эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк рассказал, реально ли снизить тарифы на отопление и горячую воду.