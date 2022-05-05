Оккупанты РФ разрушили дом "бабушки с флагом СССР": пенсионерка клянет рашистов

Женщина пояснила, что вышла к украинским военным, потому что думала, что это российские оккупанты и пыталась "примириться".
В Харьковской области российские оккупанты обстрелами из минометов разрушили дом пенсионерки Анны Ивановой, которая вышла к ним с красным большевистским флагом в надежде примириться.
По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики, военнослужащие 22 батальона 92 бригады Вооруженных сил Украины помогли пенсионерке и ее мужу эвакуироваться из своего дома неподалеку от Харькова в безопасное место.
Кроме того, украинские защитники также помогали пожилым людям едой и гуманитарной помощью. Теперь пенсионерка находится в одной из городских больниц Харькова.
Женщина пояснила, что вышла к украинским военным, потому что думала, что это российские оккупанты и пыталась "примириться" с ними красным большевистским флагом, чтобы они "не громили" село и Украину. Но теперь она чувствует себя "изменницей".
Добавим, что вопреки российской пропаганде, сын Анны Ивановны не вывозил ее в Россию, а сама она разобралась, что ее дом обстреливают российская армия. При этом ее внук спасается в Польше от российского вторжения.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
Читайте также:
- Россия мобилизирует юнцов из "Юнармии" для войны против Украине – омбудсмен Денисова
- Пятеро оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку, она забеременела – Денисова
- Россия удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима - Денисова