Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

Что сказал Владимир Зеленский:
- Несмотря на сложную ситуацию, восстановление продолжается
- Россияне увеличили удары, увеличили свою ударную силу
Армия РФ увеличила свою ударную силу и начала использовать больше баллистики. Для Украины это означает потребность в большей ПВО и не только. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Он рассказал, что в эти дни в большинстве областей фактически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики и коммунальные службы.
Несмотря на сложную ситуацию, восстановление продолжается. Задействованы тысячи людей, чтобы стабилизировать систему и восстановить после повреждения.
В то же время Зеленский сообщил, что изменилось в атаках РФ и что это означает для страны.
"Россияне увеличили удары, увеличили свою ударную силу, используют удары больше баллистики. Это означает для нас потребность в большей ПВО, больших резервах оборудования и более четкой и оперативной работе в регионах", - сказал президент.
Также он отметил работников ГСЧС Украины, поскольку они всегда оперативные. Глава государства подчеркнул, что именно так должна быть построена работа всех уровней власти - от правительства до областей и общин.
"Чиновники должны лично быть в регионах, максимальная оперативность и помощь людям", - резюмировал президент.
Смотрите видеообращение Зеленского
Могут ли ракеты Фламинго оставить Москву без света - мнение эксперта
Блэкаут в Москве - вполне реальная перспектива. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал в комментарии Главреду, что Украина имеет достаточные силы и средства, чтобы обесточить столицу даже без применения ракет Tomahawk.
Жданов отметил, что без Tomahawk это усложняется из-за мощной ПВО Москвы, поскольку вокруг города есть два кольца противовоздушной обороны, которые непросто прорвать. Однако задача выполнимая, особенно при одновременном использовании таких ракет, как Фламинго, "Паляница" и "Ад".
Удары по Украине - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 ноября из-за российских обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к введению "Укрэнерго" графиков аварийных и почасовых отключений.
Как позже сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, после массированной атаки РФ в ночь на 8 ноября энергосистему удалось частично стабилизировать, однако полностью отказаться от аварийных и плановых отключений пока невозможно.
В пресс-службе ПАО "Центрэнерго" сообщили, что в результате ударов по энергетической инфраструктуре все теплоэлектростанции "Центрэнерго" остановили работу, а производство электроэнергии пока отсутствует.
