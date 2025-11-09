Укр
Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

Виталий Кирсанов
9 ноября 2025, 21:33
Для Украины это означает потребность в большей ПВО и не только, отметил президент.
Россияне используют больше баллистики
Россияне используют больше баллистики / коллаж: Главред, фото: ОП, US Army

Что сказал Владимир Зеленский:

  • Несмотря на сложную ситуацию, восстановление продолжается
  • Россияне увеличили удары, увеличили свою ударную силу

Армия РФ увеличила свою ударную силу и начала использовать больше баллистики. Для Украины это означает потребность в большей ПВО и не только. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он рассказал, что в эти дни в большинстве областей фактически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики и коммунальные службы.

Несмотря на сложную ситуацию, восстановление продолжается. Задействованы тысячи людей, чтобы стабилизировать систему и восстановить после повреждения.

В то же время Зеленский сообщил, что изменилось в атаках РФ и что это означает для страны.

"Россияне увеличили удары, увеличили свою ударную силу, используют удары больше баллистики. Это означает для нас потребность в большей ПВО, больших резервах оборудования и более четкой и оперативной работе в регионах", - сказал президент.

Также он отметил работников ГСЧС Украины, поскольку они всегда оперативные. Глава государства подчеркнул, что именно так должна быть построена работа всех уровней власти - от правительства до областей и общин.

"Чиновники должны лично быть в регионах, максимальная оперативность и помощь людям", - резюмировал президент.

Могут ли ракеты Фламинго оставить Москву без света - мнение эксперта

Блэкаут в Москве - вполне реальная перспектива. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал в комментарии Главреду, что Украина имеет достаточные силы и средства, чтобы обесточить столицу даже без применения ракет Tomahawk.

Жданов отметил, что без Tomahawk это усложняется из-за мощной ПВО Москвы, поскольку вокруг города есть два кольца противовоздушной обороны, которые непросто прорвать. Однако задача выполнимая, особенно при одновременном использовании таких ракет, как Фламинго, "Паляница" и "Ад".

Удары по Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 ноября из-за российских обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к введению "Укрэнерго" графиков аварийных и почасовых отключений.

Как позже сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, после массированной атаки РФ в ночь на 8 ноября энергосистему удалось частично стабилизировать, однако полностью отказаться от аварийных и плановых отключений пока невозможно.

В пресс-службе ПАО "Центрэнерго" сообщили, что в результате ударов по энергетической инфраструктуре все теплоэлектростанции "Центрэнерго" остановили работу, а производство электроэнергии пока отсутствует.

