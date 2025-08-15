"Они потерпели крах": россияне хотели уничтожить Сумы - эксперт

Россияне хотели взять под контроль восточную часть Сумской области, выйти на расстояние выстрела из ствольной артиллерии, считает Кузан.

У Сил обороны на Сумском направлении имеются значительные успехи, благодаря которым удается уменьшить угрозу продвижения врага вглубь Сумской области. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Я считаю, что значение этих успехов недооценено, и мы уделяем Сумской области мало внимания. Хотя нашей группировке удалось фактически повторить невероятный успех прошлого года на севере Харьковщины. Помните, сколько тогда было панических заявлений, что враг уже зашел и повторит свой успех 2022 года, когда стоял на кольцевой Харькова и обстреливал город из ствольной артиллерии (в частности, мы помним те ужасные кадры из Северной Салтовки)? То же самое россияне планировали сделать с Сумами", - сказал эксперт. видео дня

По его словам, россияне хотели взять под контроль восточную часть Сумской области, выйти на расстояние выстрела из ствольной артиллерии и просто уничтожать город.

"Путин в своих обращениях пытался завернуть это под вид "буферной зоны" или "демилитаризованной зоны", но по сути речь шла об оккупации. При этом он публично заявил, что не намерен оккупировать Сумы. Это свидетельствовало лишь о том, что, по расчетам российских военных, имеющихся сил в 50-70 тысяч бойцов недостаточно для захвата областного центра. Но он четко дал понять: если украинская оборона на этом отрезке окажется слабой и у них появится ресурс, они осуществят оккупацию", - утверждает он.

По мнению Кузана, захват Сум предполагал бы также перерезание фронтовой логистики между Сумами и Харьковом. Это главная рокадная дорога, и ее потеря привела бы к обвалу северной части фронта и перерезанию сообщения между Харьковом, Сумами и севером Черниговщины.

"Такое вклинивание врага создает плацдарм для дальнейшего продвижения. Кстати, сейчас они прямо говорят: "Отдайте нам Донецкую область", - чтобы получить такое же вклинивание между Харьковской и Днепропетровской областями. Это был бы удобный плацдарм для дальнейшего наступления. И вот посмотрим, что произошло: наши силы обороны успешно поразили все основные огневые точки противника, их базы и даже все командование элитных морских пехотинцев - 155-й бригады ВС РФ", - заявил Кузан.

Все это командование было обнаружено украинской разведкой и уничтожено точными ударами, отметил он.

"Новое командование также ликвидировали, а затем была перебита вся логистика на Сумском направлении. И теперь давайте посмотрим на Харьковскую область, где успешно, постепенно и планомерно бригада "Хартия" деоккупирует север Харьковщины. Сейчас та же ситуация такова, что село за селом, населенный пункт за населенным пунктом мы постепенно отбиваем у оккупанта. И, понимаете, всем этим словам Путина и его планам не суждено было сбыться - они потерпели крах", - добавил эксперт.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны полностью зачистили Покровск Донецкой области от диверсионных групп РФ. Об этом 15 августа сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. По сообщению пресс-службы корпуса, сейчас украинские военные контролируют территорию, а местные безопасно передвигаются по городу.

Украинским военным успешно удалось осуществить определенное продвижение на Лиманском направлении, о чем сообщил Американский институт изучения войны (ISW) в своем очередном отчете.

В Сумской области Силам обороны удалось оттеснить российские войска за государственную границу, сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Украинские силы на Сумщине близки к стабилизации ситуации линии фронта.

О персоне: Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

