"Как будем власть захватывать?": в НАБУ представили доказательство коррупции судьи Вовка

Павел Вовк хотел захватить власть / Фото oask gov ua

НАБУ обвиняет главу Окружного админсуда Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над высшими судебными инстанциями.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, Вовк принимал заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

Судья использовал схему по предоставлению фейковых административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц к своему же суду с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и готовым результатом.

Вовк работал не сам, а с другими судьями. Они разработали план, чтобы постороннее лицо подало иск о запрете некоторым госслужащим выезжать за границу после проведения выборов президента в 2019 году. Таким образом глава окружного Админсуда хотел продемонстрировать свою власть и запугать экс-чиновников.

Также был опубликован телефонный разговор, где Вовк рассказывал, что через экс-нардепа Александра Грановского пересказывал Петру Порошенко относительно назначений в Высший совет правосудия:

"Я Саше говорю ... Если я увижу какого-то п*са, который мне лично не нравится, можешь Петру Алексеевичу сказать, что я его лично е*ну (ударю - ред.). Ну, Гранику, я не мог лично Петру Алексеевичу такое написать".

В НАБУ обнародовали, как Вовк обсуждал с одним из судей свое возможное участие во внеочередных выборах в Раду ОАСК. В разговоре это звучит как "захват власти".

Судья: "Паша, что будем делать, как власть захватывать?"

Вовк: "Главное ее не потерять, Игорь".

Напомним, в НАБУ озвучили подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям и главе Госсудебной администрации Зиновию Холоднюку.