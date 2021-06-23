По очереди насиловали пенсионерку: в Запорожье двух парней жестоко наказали за зверский поступок

в Запорожье двум парням вынесли приговор / pixabay

В Запорожской области в городе Каменка-Днепровская Васильевского района двое парней сядут за решетку за групповое изнасилование пенсионерки.

Как рассказали в прокуратуре Запорожской области, трое молодых под действием наркотиков проникли в дом 69-летней женщины, и угрожая ей ножом, совершили сексуальное насилие. Одному из них всего 14 лет.

Парни поочередно жестоко насиловали летнюю женщину, а потом один из них пригрозил своему товарищу и также заставил его изнасиловать пенсионерку.

"В январе 2020 года около двух часов ночи трое ребят в возрасте от 14 до 19 лет, находясь в состоянии наркотического опьянения, проникли в дом 69-летней женщины. В дальнейшем обвиняемые с применением физического насилия, угрожая ножом, поочередно изнасиловали пенсионерку. Не остановившись на содеянном, один из парней, угрожая физическим насилием, заставил их 14-летнего знакомого так же поступить в женщиной", — говорится в сообщении.

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Так, в групповом изнасиловании пожилой женщины признано виновным двух парней, один из которых несовершеннолетний, а последнего, признали виновным еще и в склонении своего товарища к употреблению наркотиков и принуждении его к сексуальному насилию.

Суд назначил обоим обвиняемым наказание — 9 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Нижегородской области РФ в поле нашли тело 34-летней американской студентки Кэтрин Илэйн Сиро - со вторника ее считали пропавшей без вести. Женщину перед убийством изнасиловали.