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Под Черновцами драка двух соседок завершилась трагедией для неродившегося ребенка

25 мая 2021, 17:00
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Две молодые женщины устроили разборки и драку.

Дети
Из-за драки у одной из женщин случился выкидыш / pixabay

Под Черновцами две молодые женщины, 29-летняя и 18-летняя соседки устроили разборки и драку. Как сообщают в полиции области, на следующий день одну из участниц конфликта экстренно госпитализировали в больницу с подозрением на выкидыш.

"В понедельник вечером, 24 мая, в полицию позвонил работник Сторожинецкой районной больницы и сообщил, что врачи госпитализировали 18-летнюю жительницу села Верхние Петровцы с предварительным диагнозом "маточное кровотечение"", - отмечается в сообщении.

Как рассказала беременная молодая девушка медикам, она накануне получила травму в результате конфликта со своей соседкой, что и могло стать причиной выкидыша.

"Следователи выяснили, что накануне между 18-летней и 29-летней соседками возник конфликт на почве личных отношений. Сначала женщины просто ругались, а потом старшая толкнула младшую и та ударилась об деревянный стул", - отметили в полиции.

Через день у беременной девушки началось кровотечение и родные вызвали скорую медицинскую помощь. Врачи госпитализировали женщину в гинекологическое отделение районной больницы, где диагностировали "неклинический выкидыш на 10-11 неделе беременности".

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По данному факту следователи полиции начали криминальное расследование по статье ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение) КК Украины.

На данный момент назначены несколько экспертиз, которые должны установить причину кровотечения, которая привела к выкидышу. Данные о нанесении телесных повреждений внесены в реестр, проводится следствие.

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Как ранее сообщал Главред:

  • В ночь на 1 мая в Киеве на бульваре Леси Украинки пьяный 26-летний мужчина за рулем авто Infinity G25 нарушил правила дорожного движения, пытался скрыться от полицейских и врезался в дерево и в опору светофора.
  • Погибли 18-летняя пассажирка машины. В салоне также находилась 19-летняя девушка, она выжила.
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