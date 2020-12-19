Под Одессой директора детдома обвинили в растлении малолетних

Руководителю учреждения вручили подозрение.
В городе Измаиле Одесской области прокуратура вручила подозрение Виктору Проценко, отстраненному директору специализированного дома ребенка, которого обвиняют в сексуальном насилии и развращении трех девочек 5-7 лет.
Как информирует Hromadske со ссылкой на пресс-секретаря Одесской областной прокуратуры Ирину Коваленко, руководитель с июня 2018 года по август 2020 систематически приводил в свой служебный кабинет трех девочек в возрасте от пяти до семи лет под предлогом игр, просмотра мультфильмов и угощения сладостями.
По данным следователей, Проценко объявили подозрение на основании результатов проведенных экспертиз.
Суд в ближайшее время изберет меру пресечения, однако прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до десяти лет лишения свободы.
"Руководитель детдома, используя доверие, свой авторитет и влияние на малышей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия", - подчеркивает пресс-секретарь прокуратуры.
Читайте такжеКак защитить ребенка от педофила: рекомендации израильской полицииКак известно, в сентбяре в полицию обратилась медсестра Елена Бирка, которая работает в заведении уже 20 лет. Правоохранители начали расследовать возможное растление несовершеннолетних, Проценко отстранили от занимаемой должности.
Виктор Проценко - единственный и бессменный руководитель указанного дома ребенка со дня его основания. Ранее он работал врачом-педиатром в Измаильской городской больницы.
Растление малолетних
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