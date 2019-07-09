Пятеро детей изнасилованы за сутки: в полиции забили на тревогу из-за ужасающей статистики педофилии

Лишь за сутки в Украине изнасиловали пятерых детей / Zakon.kz

Лишь за прошедшие сутки полицейские в разных регионах Украины выявили троих педофилов, которые изнасиловали несовершеннолетних, еще один делал это с двумя детьми на протяжении длительного времени.

Правоохранителям удалось задержать троих, еще один – в розыске, сообщил в Facebook первый заместитель начальника Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Львовская область. 24-летний подонок зверски изнасиловал несовершеннолетнюю. Подозреваемый задержан.

Николаевская область. 24-летний изнасиловал несовершеннолетнюю среди белого дня, затянув в кусты. Подонок установлен, но по месту жительства исчез, разыскивается.

Тернопольская область. Мужчина, 1964 г.р., развращал мальчика 2010 г.р., и девочку, 2012 г.р. Подозреваемый при опросе подтвердил свои действия по развращению детей.

Винницкая область. Психически больной, 1954 г.р. совершил нападение на девочку, 2012 г.р., после чего изнасиловал рукой. Ребенок доставлен в Центр матери и ребенка. Предварительный диагноз: изнасилование и кровотечение. Подонок задержан", - отметил Аброськин.

Он добавил, что это только те факты преступлений, где родители преодолели страх и обратились в полицию.

"А сколько еще латентных половых преступлений совершаются в отношении детей можно только догадываться. Все должны понять, что, замалчивая преступления, не обращаясь в полицию, вы даете возможность подонкам безнаказанно насиловать и издеваться над нашими детьми", - считает первый замначальника Нацполиции.

По словам Аброськина, прекратить издевательство над детьми возможно, но нужно действовать, а не наблюдать.

Так, он предлагает на законодательном уровне принять законопроект №6607, который предусматривает внедрение Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности детей, и усиление ответственности за такие преступления.

Следует отметить, что законопроект вводит химическую кастрацию, что подразумевает "введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени".

Отметим, что в последние пару месяцев в Украине произошел всплеск педофилии: в Одесской области односельчанин попытался изнасиловать и жестоко убил 11-летнюю Дарью Лукьяненко.

В Запорожье 52-летний одержимый подонок изнасиловал 12-летнюю девочку. В Николаевской области подросток изнасиловал 8-летнюю родственницу.

На Днепропетровщине поймали рецидивиста, изнасиловавшего и убившего 14-летнюю девочку. В Запорожье задержали педофила, который насиловал 2-летнего ребенка и распространял детское порно.

В Киеве мужчина полгода насиловал 6-летнего пасынка. На Харьковщине подростки изнасиловали 6-летнего мальчика и торговали видео с издевательствами.

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