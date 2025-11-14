Покровск на грани падения: в Sky News назвали причину и раскрыли худший сценарий

Действия РФ не отличаются изобретательностью — просто численное преимущество позволяет им давить количеством.

ВСУ отражают российские атаки / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр

В последние дни российские войска заметно усилили давление на Покровск

Численное преимущество РФ позволяет давить количеством

Бои за Покровск в Донецкой области — ключевую точку на важнейших транспортных путях региона — продолжаются уже свыше года.

Однако в последние дни российские войска заметно усилили давление, пытаясь ввести в город всё большее количество личного состава, сообщает Sky News.

По данным украинского командования, РФ воспользовалась плотным туманом, который ограничивал работу украинских дронов-разведчиков и ударных БПЛА.

Военный эксперт Майкл Кларк поясняет, что туман, несомненно, помог россиянам продвигать небольшие штурмовые группы в сторону центра Покровска.

Их действия не отличаются какой-либо особой изобретательностью — просто численное преимущество позволяет им давить количеством. У них больше солдат, чем Украина способна сдержать на этом направлении, говорит он.

При этом аналитик подчёркивает, что погодные условия не стали решающими. По его словам, даже без тумана ситуация развивалась бы схожим образом, поскольку РФ заранее накопила огромные силы в районе города.

По оценкам Кларка, Россия сосредоточила вокруг Покровска порядка 100 тысяч военнослужащих. Украине же на этом широком участке фронта удалось выставить примерно 30–40 тысяч бойцов.

Эксперт также предполагает, что Киев мог бы заранее организовать отход из Покровска с меньшими потерями.

"Смогут ли украинцы отступить организованно? Ну, они не сделали этого в Авдеевке и не сделали этого в Бахмуте", — заключил он.

Угроза потери Покровска: в чем опасность

Украинские бойцы и волонтёры сообщают о резком усилении боёв в Покровске и соседнем Мирнограде. Продвижение российских войск в этих направлениях может превратить города в отправную точку для дальнейшего наступления, а нехватка личного состава и критический уровень санитарных и боевых потерь значительно осложняют удержание оборонных позиций.

