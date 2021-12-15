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"Просто выставили за дверь": родители 4-летней Каролины рассказали детали ее "побега" из детсада

15 декабря 2021, 15:44

Ребенка обнаружили на остановке общественного транспорта.

Детсад
Родители девочки рассказали свою версию произошедшего / УНИАН

В Днепре на днях на остановке общественного транспорта обнаружили одинокую 4-летнюю девочку. Выяснилось, что ребенок шел домой из детсада.

Родители 4-летней Каролины Вероника и Михаил Файзуллины в комментарии ТСН рассказали, что ребенка из дошкольного заведения выпустили воспитатели.

Показалось, что за ней пришли взрослые

"Ребенка просто выставили за дверь детсада, потому что воспитателю показалось, что за ним пришел дедушка. Поскольку дверь магнитная, а группа расположена на втором этаже, у ребенка 4 лет и ростом 106 см не было возможности попасть назад. Она 10 минут ходила возле детсада и искала дедушку, якобы за ней пришедшую", — рассказывает мать девочки.

Читайте такжеВ селе возле Львова детей разделили на "коренных" и "приезжих": последним отрезали доступ в детсадПо ее словам возле садика находились родители еще одного мальчика, но воспитательнице послышалось имя Каролина, и они отпустили сразу двух детей.

Родители рассказывают, что дочь, походив во дворе дошкольного учреждения, вышла за территорию и ушла "домой". Маленький ребенок около 18:00 вечера шел сам по улице и в общей сложности преодолел 2,2 км, прежде чем кто-то из взрослых обратил на него внимание.

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"Ну да, привычное дело видеть на улице 4-летнюю девочку без сопровождения взрослых. Чтобы вы понимали, она прошла поликлинику, фитнесклуб, здание "Киевстар" и 2 университета. И всем было пофиг", — говорит женщина.

Вынуждены идентифицировать родителей из окна второго этажа

Вероника добавляет, что пришла забирать дочь из детского сада вместе со своей кумой.

"Когда мне воспитатель сказала, что мою дочь забрали, а по факту оказалось, что никто из близких ее не забирал, речь пошла о киднеппинге. И чтобы не терять ни секунды, я побежала искать вблизи ближайших домов, а в это время моя подруга решала вопрос с полицией. Здесь речь идет о некомпетентном персонале детского сада и его руководстве, которое позволило выпускать детей из здания, идентифицируя родственников ребенка через окно второго этажа", — возмущена мама девочки.

Родители говорят, что таким образом отдавать родителям детей воспитатели стали после введения карантинного режима.

Читайте такжеНа Киевщине в частном детсаду воспитатели потеряли мальчика и даже не бросились на поиски ребенка"Поскольку воспитателям КЗО НПО №28 (за исключением ясельной группы) запрещено покидать группу и оставлять там детей без присмотра (а из-за нехватки персонала – в группе вечером находится только одна воспитательница) – воспитатель нашей группы, которая на втором этаже, вынуждена идентифицировать родителей из окна второго этажа и выпускать детей из группы без сопровождения ребенку приходится спуститься на первый этаж и выйти во двор сада. Также процесс идентификации родителей затруднен особенно вечером", — признался Михаил.

Напомним, девочку обнаружили очевидцы на трамвайной остановке. Правоохранители приехали в торговый центр и обнаружили там маленькую беглянку. Она сказала им, как ее зовут, и что ушла из сада самостоятельно. Патрульные доставили ребенка в детсад, где его ждала мама.

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Автор: Сергей Кущ
viber
детсад ребенок
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