Пытки и расстрелы мирных жителей: всплыли данные бучанских палачей

В Буче во время оккупации российскими войсками находились спецназовцы Росгвардии, а также отряды кадыровцев и десантники.
В результате проведенного расследования удалось определить наименования частей оккупационных войск РФ, которые находились в Буче в марте этого года.
Как говорится в расследовании агентства Reuters, в Буче были опрошены более 90 мирных жителей, изучены фото и видео за этот период и документы, которые были оставлены оккупантами при отступлении.
Что известно о зверствах оккупантов РФ
В Буче во время оккупации российскими войсками находились спецназовцы Росгвардии, а также отряды кадыровцев и десантники из Псковской дивизии.
- 76-я гвардейская дивизия ВДВ из Пскова;
- 604-й центр специального назначения Витязь (подразделение Росгвардии, до этого был частью внутренних войск МВД России);
- как минимум три подразделения из Чечни (кадыровцы).
Журналистам удалось найти удостоверение личности бойца Росгвардии, ефрейтора Константина Коршунова. Отмечается, что двое его знакомых подтвердили Reuters, что Коршунов служит в Росгвардии, а один даже назвал точное подразделение - в/ч 3179 (отряд Витязь).
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Что известно о бучанском палаче
Подозреваемый Колоцей родился и вырос в белорусском городе Мозыре. Долгое время занимался единоборствами, выступал на локальных соревнованиях. В своих соцсетях указывает, что затем переехал в Россию, в частности, в Москву.
По данным прокуратуры, Колоцей имеет отношение к подразделению Росгвардии. Вместе с другими подразделениями российских оккупантов он вторгся на территорию Украины, утверждают украинские правоохранители.
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