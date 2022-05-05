Пытки и расстрелы мирных жителей: всплыли данные бучанских палачей

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В результате проведенного расследования удалось определить наименования частей оккупационных войск РФ, которые находились в Буче в марте этого года.

Как говорится в расследовании агентства Reuters, в Буче были опрошены более 90 мирных жителей, изучены фото и видео за этот период и документы, которые были оставлены оккупантами при отступлении.

Что известно о зверствах оккупантов РФ

В Буче во время оккупации российскими войсками находились спецназовцы Росгвардии, а также отряды кадыровцев и десантники из Псковской дивизии.

76-я гвардейская дивизия ВДВ из Пскова;

604-й центр специального назначения Витязь (подразделение Росгвардии, до этого был частью внутренних войск МВД России);

как минимум три подразделения из Чечни (кадыровцы).

Журналистам удалось найти удостоверение личности бойца Росгвардии, ефрейтора Константина Коршунова. Отмечается, что двое его знакомых подтвердили Reuters, что Коршунов служит в Росгвардии, а один даже назвал точное подразделение - в/ч 3179 (отряд Витязь).

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Что известно о бучанском палаче

Подозреваемый Колоцей родился и вырос в белорусском городе Мозыре. Долгое время занимался единоборствами, выступал на локальных соревнованиях. В своих соцсетях указывает, что затем переехал в Россию, в частности, в Москву.

По данным прокуратуры, Колоцей имеет отношение к подразделению Росгвардии. Вместе с другими подразделениями российских оккупантов он вторгся на территорию Украины, утверждают украинские правоохранители.

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