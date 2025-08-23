Референдум о территориях: экс-глава МИД раскрыл сценарий завершения войны

Любые разговоры о послевоенном устройстве необходимо вести лишь после окончания боевых действий, убежден Владимир Огрызко.

Владимир Огрызко спрогнозировал сценарий завершения войны / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 38 ОБрМП

Важное из заявлений Огрызко:

Переговоры необходимо вести лишь после окончания боевых действий

Вопрос территорий могут вынести на всеукраинский референдум

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал вероятный сценарий переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Во время потенциального разговора Путин будет говорить, что хочет это, это и это. На что Зеленский ему скажет, что это, это и это – украинское, поэтому Путин со своими "хотелками" может ехать обратно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт убежден в том, что любые разговоры о послевоенном устройстве необходимо вести лишь после окончания боевых действий.

"Подчеркиваю, Зеленский не может даже пообещать, что украинская территория перейдет определенным образом к России, потому что это – процесс: сначала надо закончить войну, ведь только в мирное время возможен референдум, где украинцы могут принять соответствующее решение. Следовательно, первым шагом в любом случае должно быть завершение боевых действий, затем отмена военного положения, но при этом нужны гарантии, что Путин не нападет", - отметил он.

Собеседник считает, что за время, пока Украина организует оборону, пригласит западных партнеров, а также насытит армию соответствующими вооружениями, пройдет не один день.

"Только после этого мы сможем говорить о том, что президент может вынести вопрос на всеукраинский референдум. С момента объявления референдума до его проведения пройдет полгода, а это уже минимум 9-10 месяцев. Так о чем мы говорим? Какие быстрые соглашения? Но самое главное – другое. Разве мы, украинцы, напишем в бюллетене, что согласны отдать свою территорию России? Убежден, что 99,9% украинцев напишет "нет". Так что все это настолько фантастические сценарии, что о них говорить просто не приходится", - добавил Огрызко.

Сценарий мирных переговоров: мнение эксперта

Очередная попытка президента США Дональда Трампа склонить российского лидера Владимира Путина к началу мирных переговоров с Украиной обернулась для американского лидера новым ударом по репутации.

Такое мнение выразил председатель общественной организации "Центр совместных действий", экс-вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины (2005 год) Олег Рыбачук. Он отметил, что после этой встречи Путину пришлось оправдываться и демонстрировать, будто бы переговоры прошли успешно и имели определённые результаты.

Ранее сообщалось о том, что Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины. МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

