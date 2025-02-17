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Регионы накроет 20-градусный мороз: синоптики сказали, где будет холоднее всего

Ангелина Подвысоцкая
17 февраля 2025, 19:38
291
Погода в Харькове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -14 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 18 февраля / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 18 февраля
  • Где температура воздуха опустится до -20 градусов
  • Где ожидается гололедица

Погода в Украине 17 февраля будет очень морозной и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине - І уровень опасности. Из-за гололеда может быть затруднено движение транспорта.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине еще будет держаться морозная погода. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -19 градусов. В то же время осадки маловероятны.

Ожидается, что сильные морозы будут держаться до конца недели. Потепление предполагается только с 24 февраля.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода
Прогноз погоды в Украине на 18 февраля / фото: ventusky

Погода 18 февраля

В Украине 18 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Также ожидается гололедица. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 11-16° мороза, на северо-востоке и востоке страны 15-20°; днем 1-6° мороза, на высокогорье Карпат до 10° мороза; на Закарпатье, в южных областях и Крыму ночью 6-11° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -13

По данным meteoprog, 18 февраля в Украине будет очень морозным. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до -3...+1 градуса. Самая низкая температура будет в Сумской и Харьковской областях. Там температура воздуха опустится до -13...-5 градусов.

погода 18 февраля
Прогноз погоды в Украине на 18 февраля / фото: meteoprog

Погода 18 февраля в Киеве

В Киеве 18 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 11-16° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 11-13° мороза, днем 2-4° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 18 февраля
Прогноз погоды в Украине на 18 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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