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"РФ везде делает серую зону": эксперт спрогнозировал, к чему готовиться харьковчанам

Анна Ярославская
15 апреля 2024, 12:30
Страна-агрессор Россия не захочет снизить давление на Харьков, считает Михаил Притула.
Михаил Притула, Харьков
Михаил Притула спрогнозировал, к чему готовиться харьковчанам в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты будут продолжать обстреливать Харьков. Ситуация в городе будет зависеть от одного важного фактора. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула.

"Обстрелы будут продолжаться в том объеме, в котором они есть. Россия не сможет сделать больше, чем сейчас, а снизить давление на Харьков не захочет", - сказал он.

По мнению Притулы, в целом, все будет зависеть от успехов Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России на российский территории.

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Также военный эксперт прокомментировал публикацию британского издания The Economist, в которой говорилось о том, что страна-агрессор Россия решила превратить Харьков в так называемую серую зону - чтобы город стал непригодным для жизни.

"Россия везде, куда приходит, делает "серую зону": Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, Донецкая и Луганская область уже стали такими "зонами", где фактически нет жизни. Россияне приходят на территории и пытаются сделать там пустыню. Строить ничего не умеют, поэтому именно так и делают. Россия так же далека от цивилизованного мира, как Северная Корея от Южной", - считает Притула.

Кто такой Михаил Притула

Михаил Притула – военный эксперт, полковник запаса Службы безопасности Украины в отставке. Бывший президент фонда Право народа.

Работал в Центральном аппарате СБУ.

В 2004 году активно участвовал в Оранжевой революции. После этого работал начальником Управления внутренней безопасности сначала в Луганской, а позже в Днепропетровской области.

Ситуация в Харькове - последние новости

Президент Владимир Зеленский намекнул в разговоре с журналистами, что считает вполне вероятным наступление российских оккупантов на Харьков.

Аналитики американского Института изучения войны в отчете сообщили, что российская сухопутная операция в направлении Харькова в ближайшее время маловероятна, но усилия России по созданию стратегических резервов и передислокации сил на поле боя могут позволить российским войскам начать наступление на город летом.

Тем временем РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что 11 апреля оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, вследствие чего складывается очень тяжелая ситуация с электроснабжением.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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