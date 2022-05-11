Шок для Путина и России: советник главы МВД анонсировал мощный удар ВСУ

Развитие ситуации в войне в Украине станет для РФ "шоком" / Фото Reuters

Советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне будут шокированы от места удара, который нанесут Вооруженные силы Украины.

По его словам, уже сейчас виден результат поставок оружия Украине. В частности, украинские военные проводят контрнаступления под Харьковом.

"Это очень правильно, потому что это контрнаступление позволяет отодвинуть россиян от Харькова, и они больше не смогут из артиллерии обстреливать жилые кварталы", - сказал Андрусив 24 каналу.

Он также заявил, что идет подготовка к освобождению Херсона. И развитие ситуации станет для РФ "шоком".

"Чем лучше мы его подготовим, тем меньшие жертвы понесем. Работа эта есть и не только в направлении Херсона. Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные Силы. Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением" , – отметил советник.

Андрусив добавил, что россияне точно уже отказались от каких-либо захватов Украины. Кроме этого, по его словам, в ближайшее время они еще откажутся и от сухопутных коридоров в Приднестровье и фактически до конца мая сосредоточатся на тех рубежах, которые захватили.

"Их логика такова, что удерживаем захваченное и будем выдавать это за победу", – сказал советник главы МВД.

Читайте такжеБитва за Змеиный: ВСУ мешают оккупантам взять под контроль северо-запад Черного моря

Смотрите онлайн новости Херсона:

Как сообщал Главред, украинское контрнаступление к северу от Харькова 10 мая продолжало успешно оттеснять российские войска к российско-украинской границе. Также украинские защитники продолжили наступление к северу от недавно освобожденного Старого Салтова и освободили несколько городов к северу от Харькова. Об этом говорится в сводке Института изучения войны.

11 мая стало известно, что бойцы ВСУ в Запорожской области на отдельных участках сумели продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах.

По данным американской разведки, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может готовиться к ведению затяжной войны против Украины. Поскольку сейчас путинская армия постоянно сталкивается с неудачами на фронте, для эскалации боевых действий Путин может принять более решительные меры, например, ввести в России военное положение.

Другие новости: