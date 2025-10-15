Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Штраф за забор: кого в Украине могут наказать на кругленькую сумму

Руслан Иваненко
15 октября 2025, 15:43
83
Как местные власти могут менять ограничения по ограждениям и устанавливать дополнительные требования к высоте и дизайну заборов.
Забор, штраф, гривны
Как правильно строить забор на частном участке, чтобы избежать конфликтов с соседями / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая высота заборов разрешена в Украине
  • Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил
  • Может ли местная власть менять нормы для ограждений

Владельцам частных участков в Украине следует быть крайне внимательными в отношении строительства ограждений, ведь за нарушение установленных норм предусмотрена административная ответственность и немалые штрафы.

Как сообщает Главред, по Государственным строительным нормам общая высота ограждений не должна превышать 3 метров, однако конкретные ограничения зависят от места расположения забора.

видео дня

Эксперты отмечают, что, хотя общая максимальная высота заборов не должна превышать 3 метров, ключевое значение имеют конкретные ограничения, в зависимости от места расположения ограждения.

Согласно действующим ГСН, стоит запомнить следующие нормы

  • Забор между соседними участками: Его высота не должна превышать 2 метра. Это критически важно для сохранения добрососедских отношений и избежания конфликтов.
  • Забор со стороны улицы (фасадный): Максимальная разрешенная высота составляет 2,5 метра.
  • Важно: Кроме общегосударственных ГСН, местные власти имеют право устанавливать собственные, более строгие ограничения по высоте, прозрачности, дизайна и правил благоустройства ограждений на территории города или поселка. Владельцам участков необходимо обязательно проверять эти дополнительные, локальные правила.

Какая ответственность за нарушение

Если владелец участка игнорирует эти строительные нормы, его ожидает административная ответственность по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов).

  • Для граждан: Штраф составляет от 340 до 1 360 гривен.
  • Для предпринимателей и должностных лиц: Штраф значительно выше - от 850 до 1 700 гривен.

Таким образом, во избежание проблем с соседями и финансовых взысканий, владельцам необходимо тщательно проверять нормативы высоты заборов как на государственном, так и на местном уровнях.

Читайте также:

Об источнике: Кодекс Украины об административных правонарушениях

Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - это законодательный акт, который определяет, что такое административное правонарушение (проступок), какие виды правонарушений существуют, какое наказание может быть за каждое из них, кто имеет право привлекать к ответственности и каков порядок рассмотрения дел об админнарушениях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

штрафы новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не умеют опускать якорь": генсек НАТО Рютте удивил заявлением о россиянах

"Не умеют опускать якорь": генсек НАТО Рютте удивил заявлением о россиянах

16:54Мир
Евро продолжает безумно расти: новый курс валют на 16 октября

Евро продолжает безумно расти: новый курс валют на 16 октября

16:31Экономика
Почему россияне имеют успехи на фронте: в НАТО назвали главные причины

Почему россияне имеют успехи на фронте: в НАТО назвали главные причины

16:05Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

Почему волосы быстро пачкаются: большинство людей делает одну ошибку в душе

Почему волосы быстро пачкаются: большинство людей делает одну ошибку в душе

Последние новости

17:34

Украинцам пересчитают тарифы на доставку газа: как узнать сумму уже сейчас

17:29

"Я бы с удовольствием его потревожил": Усик получил неожиданный вызов

16:56

РФ не отправит всю технику в Украину: раскрыт более "выгодный" план оккупантовВидео

16:54

"Не умеют опускать якорь": генсек НАТО Рютте удивил заявлением о россиянахВидео

16:48

Грызуны обходят стороной: автор раскрыл простые народные методы защиты деревьевВидео

Два сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от ПутинаДва сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от Путина
16:41

В XIX веке в Украине появилась пирамида: где она находится и кому принадлежалаВидео

16:38

Насколько древней является история Украины: почему идея Орианы до сих пор популярна

16:31

Евро продолжает безумно расти: новый курс валют на 16 октября

16:05

Почему россияне имеют успехи на фронте: в НАТО назвали главные причины

Реклама
15:59

Хотела "по тихому": Лобода тайно выступила для известного российского футболистаВидео

15:52

Коробка передач будет служить дольше: что нужно сделать водителям в пробке

15:43

Штраф за забор: кого в Украине могут наказать на кругленькую сумму

15:25

Со стороны Беларуси есть угроза: Зеленский предупредил о намерениях врага

15:15

Войска Путина штурмуют район под Купянском: военные рассказали, что происходитВидео

15:11

Секрет скрывали 90 лет - находка в центре Киева меняет учебники историиВидео

15:04

Проблема большинства женщин: что должно быть в шкафу современной женщины

14:55

"Интересы страны": в Кремле ответили Трампу и традиционно обвинили Украину

14:43

Зима без укусов: куда на самом деле исчезают комары во время зимних холодов

14:34

Страну накрыл мощный и затяжной шторм: когда закончится магнитная буря

14:24

Стояла над детьми с ножом: бывший муж Бритни Спирс вспомнил жуткий инцидент

Реклама
14:19

"Осознайте это": певец-воин Хлывнюк эмоционально обратился к украинцам

14:14

Пять маленьких хитростей iOS 26, которые сделают ваш iPhone лучше

14:07

Какой будет война в 2026-м и новый фронт Путина в Европе: Коваленко сделал прогнозВидео

14:05

Имели ли ваши предки тяжелую судьбу: путь рода спрятан в фамилии

13:47

Как быстро почистить грецкие орехи без молотка: быстрый и действенный лайфхакВидео

13:47

Дочь в коме 11 лет: как выглядит сын Высоцкой и Кончаловского

13:17

Хотят взять в кольцо: оккупанты активизировались на новом отрезке фронта, детали

13:08

Почему Леся Украинка стала ключевой фигурой в российской пропаганде: объяснение исследователя

13:06

"Может загуляю": Алина Гросу призналась, чего боится в отношениях с мужем

13:01

Гороскоп Таро на завтра 16 октября: Близнецам отпустить, Ракам - брать инициативу

12:45

РФ намерена окружить четыре города на фронте, выбрала два направления – Кротевич

12:42

Не хуже шубы и винегрета: новый рецепт салата со свеклойВидео

12:28

Без дождей и без снега: синоптик сказала, что скоро в Украине пригреет солнце

12:18

Дженнифер Энистон рассказала, почему отказалась от усыновления

12:16

"Жуков нервно курит": Коваленко назвал цену российского наступления в УкраинеВидео

12:05

"Не имеет аналогов в мире": Янович и Хоменко удивили своим решением

11:58

Скандал с Трухановым набирает обороты, Зеленский назначил нового главу Одесской МВА

11:48

Введут тысячные штрафы и будут забирать права: в Украине появится новая система наказаний

11:30

Киркоров пробивался к предательнице Лорак с кулаками — что произошло

11:26

План Путина раскрыт: РФ может напасть на страну НАТО и устроить там "республику"Видео

Реклама
11:24

Тоне Матвиенко предъявили обвинения - что случилось

11:12

Как за один день освежить интерьер без ремонта и не потратить ни копейки

10:46

Массированные удары были по трем областям: РФ пытаются уничтожить газовую инфраструктуру

10:36

Ненавидели друг друга: актер Павел Текучев рассказал о знакомстве с женой

10:33

Китайский гороскоп на завтра 16 октября: Крысам - конфликт, Кроликам - сплетни

10:33

Что означают "білет" и "квиток" в украинском языке: неожиданный ответ

10:29

Женился и сейчас никакой: жениха Квитковой "разнес" экс-тренер Динамо

10:24

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

10:23

Кремль повторяет сценарий перед потенциальным вторжением: какая страна под угрозой

10:17

Склады, резервуары и пункт управления взлетели в воздух: ВСУ мощно влупили по целям РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять