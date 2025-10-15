Штраф за забор: кого в Украине могут наказать на кругленькую сумму

Как местные власти могут менять ограничения по ограждениям и устанавливать дополнительные требования к высоте и дизайну заборов.

Как правильно строить забор на частном участке, чтобы избежать конфликтов с соседями / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Владельцам частных участков в Украине следует быть крайне внимательными в отношении строительства ограждений, ведь за нарушение установленных норм предусмотрена административная ответственность и немалые штрафы.

Как сообщает Главред, по Государственным строительным нормам общая высота ограждений не должна превышать 3 метров, однако конкретные ограничения зависят от места расположения забора.

Эксперты отмечают, что, хотя общая максимальная высота заборов не должна превышать 3 метров, ключевое значение имеют конкретные ограничения, в зависимости от места расположения ограждения.

Согласно действующим ГСН, стоит запомнить следующие нормы

Забор между соседними участками: Его высота не должна превышать 2 метра. Это критически важно для сохранения добрососедских отношений и избежания конфликтов.

Забор со стороны улицы (фасадный): Максимальная разрешенная высота составляет 2,5 метра.

Важно: Кроме общегосударственных ГСН, местные власти имеют право устанавливать собственные, более строгие ограничения по высоте, прозрачности, дизайна и правил благоустройства ограждений на территории города или поселка. Владельцам участков необходимо обязательно проверять эти дополнительные, локальные правила.

Какая ответственность за нарушение

Если владелец участка игнорирует эти строительные нормы, его ожидает административная ответственность по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов).

Для граждан: Штраф составляет от 340 до 1 360 гривен.

Для предпринимателей и должностных лиц: Штраф значительно выше - от 850 до 1 700 гривен.

Таким образом, во избежание проблем с соседями и финансовых взысканий, владельцам необходимо тщательно проверять нормативы высоты заборов как на государственном, так и на местном уровнях.

