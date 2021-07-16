Сломан нос и выбиты зубы: в Днепре правозащитница рассказала о жестоком нападении

Наталью Эшонкулову избили в Днепре / Скриншот

В Днепре неизвестные жестоко избили известную правозащитницу Наталью Эшонкулову.

Как рассказала Эшонкулова на своей странице в Facebook, у нее сломан нос и выбиты зубы, а выжила она благодаря соседке, которая напугала злоумышленников.

Правозащитница уверена, что к ее избиению причастны местный уголовный авторитет Александр Петровский (Нарик), днепровский бизнесмен Эмиль Арутюнян и экс-заместитель мэра Днепра Виталий Мархасин.

Она рассказала, что мужчины били ее ногами по лицу и голове.

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"Мне очень больно и страшно. Помогите мне! Я хочу правосудия", - сказала правозащитница.

Позже она записала еще одно видео, но уже из машины "скорой помощи", когда ее везли в больницу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове бывший полицейский из Запорожья и двое его друзей избили парня, который, по их мнению, у одного из них украл телефон.

Вора отыскали и избили до потери сознания. Его душили и били палкой. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали фигурантов преступления, которым грозит уголовная ответственность. Укравший телефон в результате избиения находится в коме.