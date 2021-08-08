Требовал показать половые органы и угрожал: в Харькове педофил напал на 12-летнюю девочку

В Харькове задержали педофила / hk.npu.gov.ua

В Харькове правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который напал на 12-летнюю школьницу.

Педофил угрожал ребенку и требовал показать ему половые органы, сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что находившийся неподалеку патруль услышал детский крик о помощи. В лесополосе правоохранители заметили ребенка и взрослого мужчину.

При приближении полицейских злоумышленник бросился бежать. Патрульные догнали и задержали его.

12-летняя девочка рассказала, что шла к маме на автостанцию. Но по дороге ее остановил незнакомый мужчина, который предложил деньги за то, чтобы она показала свои половые органы. Когда школьница отказалась, он начал угрожать убить ее. Ребенок закричал, и это услышали патрульные.

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Злоумышленнику объявили о подозрении, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Коростене Житомирской области правоохранители задержали 47-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании своей малолетней крестницы, а также в развращении ее сестренки.

Как рассказали в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры, в доме злоумышленника нашли электронные носители с детской порнографией.